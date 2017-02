Mario Can Marín, titular del Consejo Coordinador Empresarial, espera que la iniciativa no sirva solo como bandera política.

“La iniciativa es muy buena, yo creo que la sociedad y la iniciativa privada la aplaudiría mucho, simplemente la situación es que no sea nada más para utilizarlo como bandera política”, declaró ayer el presidente del CCE, Mario Can, sobre la reducción del financiamento a partidos políticos. (Foto cortesía)

Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El sector empresarial de Yucatán manifestó ayer que la iniciativa para reducir al 50 por ciento el financiamiento a partidos políticos en meses y años no electorales responde a un reclamo de la iniciativa privada pero hizo un llamado para que dicha propuesta no sea nada más para utilizarla como bandera política.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Mario Can Marín declaró que “es una gran iniciativa, simplemente es algo que el sector empresarial siempre ha pedido que le rebajen a los partidos políticos el gasto corriente, definitivamente es una muy buena iniciativa nada más que en estos momentos le vemos que no vaya a ser una iniciativa política, una propuesta más de una persona que esté mostrando o pidiendo por algo que sabe que a lo mejor no se dará, no es nada más porque tienen que votar 17 de los 25 diputados locales”.

En este contexto, el dirigente empresarial analizó que durante mucho tiempo el sector empresarial también ha pedido que se hagan revisiones a muchos de los programas sociales y que canalicen recursos.

“No es que estemos contra el que ayuden a la gente que más lo necesita, al contrario, a la gente que más lo necesita hay que ayudarla, a la gente que ya trabajó hay que apoyarla, lo que sentimos es que muchos de esos proyectos en muchas ocasiones no son medibles, no son cuantificables y por lo tanto no sabemos los resultados, analizar de veras qué programas funcionan y cuáles son los que no, asimismo ver qué programas son de origen partidista, político, para la presencia de una persona que lo utiliza como candidatura durante su gestión”.

El pasado martes, la fracción del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reducir al 50 por ciento el financiamiento a partidos políticos en meses y años no electorales. Dicha iniciativa fue apoyada más tarde por el PAN y PRD.

Asimismo se dio a conocer que tan solo este año el recorte sería de 18 millones de pesos.

Sobre este tema, ayer el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Pedro Enrique Góngora Medina declaró que la propuesta es positiva.

“Todo lo que sea para mejorar es bueno, esos recursos son escasos en años difíciles para la economía del país, yo creo que es una buena medida, se necesitan otros rubros, definitivamente es algo que se aplaude también, es una propuesta excelente”.

En este contexto, Góngora Medina agregó que “yo les diría a los partidos políticos que se pongan a trabajar, hay que trabajar como lo hacen los empresarios en la vida normal, hay momentos en los que hay que ajustar, hay otros que con menos hacer más y eso es una vida real que los partidos políticos de acuerdo a sus capacidades deben afrontar”.