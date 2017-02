Invitan a la Feria Universitaria de Profesiones en Mérida

María del Mar Boeta/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Si aún no sabes qué licenciatura estudiar o en qué institución cursar tus estudios superiores, la Feria Universitaria de Profesiones es tu oportunidad para resolver cualquier duda.

Este evento se realiza desde hace 24 años por iniciativa de la Universidad Autónoma de Yucatán. Anteriormente se llamaba Muestra Universitaria de Alternativas Profesionales pero debido a las necesidades crecientes de la sociedad estudiantil, el formato fue modificado para invitar a otros centros educativos y así convertirse en la Feria Universitaria de Profesiones.

La edición de este año se llevará a cabo en el Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI los días 16,17 y 18 de febrero. El Campus Tizimín también tendrá su edición, pero esta se llevará a cabo mañana viernes 9 en la Unidad Multidisciplinaria Tizimín.

Se espera la participación de más de 15 mil jóvenes, padres de familia y público en general, quienes podrán conocer y tener a la mano información detallada de los 45 programas de licenciatura que ofrece la Uady, así como de otras 52 instituciones públicas y privadas, informó Carlos Alberto Estrada Pinto, Director General de Desarrollo Académico.

En el encuentro académico se ofrecerán talleres, pláticas informativas, orientación vocacional, becas y oportunidades para la revalidación de estudios. También habrá stands donde maestros y estudiantes de diferentes profesiones compartirán sus experiencias y resolverán las dudas de los interesados.

El objetivo es informar sobre los diferentes planes de estudio, los perfiles necesarios de egreso, campo de trabajo así como los servicios que brindan las diferentes instituciones y los programas que contribuyen a la formación integral de sus alumnos.

Las universidades participantes son: Centro de Estudios Superiores CTM, Centro de Estudios Superiores del Sureste, Centro Educacional Evelio González Montalvo, Centro Educativo Rodríguez Tamayo (Campus Mérida), Centro Interamericano de Estudios Superiores (Plantel Mérida), Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (Cepchis-UNAM), Centro Universitario República de México, Centro Universitario Siglo XXI, Cloud Nine/ You can learn global, Cocina + Arte Universidad (Campus Mérida), Colegio de Estudios Universitarios del Mayab y Colegio Libre de Estudios Universitarios, entre otras.

Quienes deseen más información pueden consultar el sitio www.feriaprofesiones.uady.mx

La Feria Universitaria de Mérida se realizará el 16, 17 (8:00 - 16:00 horas) y 18 de febrero (8:00 - 18:00 horas), mientras que en Tizimín la cita es mañana viernes (9:00 a 13:00 horas).

Uady, con convocatoria abierta

El pasado 1 de febrero la Universidad Autónoma de Yucatán abrió la convocatoria para los aspirantes a ingresar a alguna de las carreras ofrecidas. En el caso del ingreso a las preparatorias, la convocatoria abrió este martes.

A pesar de que será hasta el próximo 17 de mayo cuando se aplique el examen de ingreso para los planteles de preparatoria, y el 28 de ese mes es de licenciaturas, los estudiantes que deseen competir por un lugar ya pueden realizar los primeros pasos del proceso de selección.

Para obtener mayor información puedes ingresar a este link: www.seleccion.uady.mx