MÉRIDA, Yuc.- Los tres acusados del robo de un tráiler con mercancía fueron vinculados a proceso, pero a quienes acusaban de comprar los productos fueron liberados: la Fiscalía General del Estado no pudo fincarles responsabilidad.

El juez segundo de control, Luis Mugarte Guerrero, admitió las pruebas contra Moisés s C. S., Martín C. M. y Juan L. V. por el delito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla.

En el caso de Rodrigo P. C. y Sergio L. S., el juez determinó no vincularlos y los liberó bajo reservas de ley, debido a que los fiscales no pudieron aportar los datos de prueba para fincarles responsabilidad.

Decretó prisión preventiva para los tres vinculados, por ocho meses y otorgó 30 días a la Fiscalía para el cierre de investigación de este caso.

Cerca de las 20:00 horas del 27 de abril pasado, los hoy imputados robaron un tráiler que estaba en el tramo Ciudad del Carmen-Champotón. Viajaron a Mérida donde vendieron la mercancía a los otros dos acusados, en una bodega ubicada en la calle 50 de la colonia Plan de Ayala Sur.

Las autoridades de Campeche emitieron una alerta para las corporaciones de Yucatán y Quintana Roo para la búsqueda del tráiler robado, que contaba con GPS, por lo que se le daba seguimiento por satélite, y así fue como dieron con el vehículo y capturaron a los hoy acusados.