SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Los tres policías acusados de robar en una casa del fraccionamiento Las Américas fueron imputados por el delito de robo en pandilla, según la resolución de la juez Ileana Georgnia Domínguez Zapata.

Sin embargo, no serán juzgados como funcionarios públicos: los fiscales no pudieron acreditar ante la juez que los acusados son policías. Además, pasarán su proceso en libertad condicional.

Cabe señalar que, independientemente del fallo de la parte acusadora, los agentes fueron expulsados de la corporación, según informó la propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Puede interesarte : Dan de baja a 102 policías en 4 meses, en Yucatán

En un comunicado del Poder Judicial del Estado, se informa el 28 de abril pasado, una mujer denunció ante la Fiscalía que al llegar a su domicilio vio a dos personas salir del lugar con varios bienes que estaban afuera de un vehículo.

Después de denuncia el hecho, tres personas fueron detenidas; los tres eran policías, aunque el comunicado no lo refiere. Sólo dice que los fiscales no pudieron acreditarlo ante el juez, y por lo tanto no serían juzgados con el agravante que marca la ley.

Los policías seguirán su proceso en libertad, ya que la juez determinó las siguientes medidas cautelares:

Firmar periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares

Pagar 10 mil pesos cada uno como económica

Prohibición de salir de la ciudad de Mérida

No acercarse a la víctima y a su domicilio

Brazalete electrónico por 4 meses

Ficha técnica