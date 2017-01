Misne Balam, el pueblo fantasma

Fachada de la iglesia de Misne Balam, que por dentro ya no tiene techo.

Jorge Moreno/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Su fama como “sitio embrujado” inició en el año 2009 y se catapultó incluso a nivel nacional desde aquel entonces. Me refiero a “Misne Balam”, ex hacienda henequenera que es conocida en la actualidad como “el pueblo fantasma”.

Y aunque este sobrenombre quizás sea erróneo (era una hacienda, no un pueblo), lo cierto es que era desconocido en el ámbito paranormal al menos hasta el año 2009, fecha en la que el señor Jorge Casanova, director del grupo “Airsoft Club Deportivo Yucatán”, subió a internet un vídeo en donde de forma clara y a plena luz de día se ve un fantasma que pasa muy rápido frente a ellos.

El vídeo fue compartido cientos de veces y, de hecho, lo presenté en la “Gira Paranormal Misterios” del año 2010, ya que no había explicación lógica y todo parecía indicar que se trataba de una evidencia real.

Sin embargo, fue un año después, a raíz de que un programa a nivel nacional, que dio a conocer el vídeo y se hizo un reportaje en ese sitio, cuando su fama se catapultó y desde ese momento mucha gente sintió curiosidad por visitar la ex hacienda.

Misne Balam se ubica a aproximadamente 20 kilómetros de la ciudad de Mérida (en la carretera que va hacia el puerto de Progreso). Acudí por primera vez a ese sitio en el año 2009, y se trata de una hacienda especializada en la producción de henequén, pero fue abandonada por sus dueños, quienes en los años ochentas la rentaron a una empresa que se iba a dedicar a hacer eventos sociales allí; sin embargo, de forma inexplicable (según se afirma) los responsables abandonaron el sitio, dejando incluso documentos, cheques y papeles que nunca fueron a buscar.

Cuando hice el recorrido en aquel entonces, un par de personas me dijeron que “espantaban”, pues años atrás habían fallecido al menos tres personas en ese sitio (un empleado en un accidente; un señor de la tercera edad a quien le dio un infarto mientras caminaba ahí, y una niña que murió atropellada) y sus espíritus estaban penando en ese sitio.

Al poco tiempo de que di a conocer la investigación, me enteré que los dueños de ese sitio no permitían que entrara nadie, lo cual era de suponer, pues recordemos que es propiedad privada, e incluso había policías estatales y guardias de seguridad que vigilaban el sitio; de hecho, uno de ellos me comentó que al menos en cinco ocasiones se descubrió a gente vendiendo droga allí, en parte debido a la lejanía de la “civilización”, pues es un lugar idóneo para cometer actos ilícitos.

Hasta hay guía oficiales

A pesar de esa prohibición y de que han transcurrido más de siete años, la gente siguió interesada en acudir al “pueblo fantasma” al grado de que desde el año pasado, un par de personas que vive en una comisaría cercana se volvieron “guías oficiales” y por una módica cantidad de dinero te hacen un recorrido por el lugar y te cuentas las historias y sucesos de terror que le han ocurrido a los visitantes.

Esto último lo pude comprobar el mes pasado, ya que regresé a ese sitio con mi equipo de investigación para hacer un nuevo recorrido y estas personas nos atendieron amablemente y confirmaron que la gente continúa acudiendo a este sitio en busca de vivir una experiencia “espeluznante”.

De hecho, me confirmaron que varios visitantes han visto siluetas, sombras extrañas y han escuchado ruidos raros que no tienen explicación lógica y lo atribuyen a las almas en pena que rondan en ese sitio.

Por cierto, si quieres ver un vídeo con el recorrido que hicimos ahí, puedes checarlo en Internet, en mi canal de youtube (Jorge Moreno Misterios) con el título: El pueblo fantasma de Misne Balam.