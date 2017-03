Las netas de nuestro cuerpo (1)

Me encuentro en estos momentos en un lugar mágico al que pocos pueden acceder, les escribo desde el área de tococirugía, en uno de esos pocos ratos de descanso donde los bebés dejan de nacer y se nos permite reflexionar sobre la gran belleza del cuerpo humano.

Nacimiento tras nacimiento recuerdo eso que somos: la máquina más compleja, complicada y delicada que existe, donde cada tejido, órgano y sistema cumple una función. Existen aún tantas cosas que nos dejan perplejos y causan tantas dudas acerca de nuestro ser, algunas han podido ser resueltas y gente como yo se dedica a estudiarlas, mientras que otras aún no se comprenden y unas cuantas se vuelven tabú. Estas últimas me preocupan, pues lo que no se dice se vuelve duda y éstas desinforman, pues en búsqueda de respuestas recurrimos a inexpertos.

He tenido la oportunidad de platicar con muchas personas acerca de las dudas sobre nuestro cuerpo, es por ello que en ésta y las próximas semanas cambiaré el rumbo de esta columna para hablar de aquellas cosas que parecen raras, pues siempre se callan, pero son realmente muy cotidianas; temas como los órganos sexuales, el ciclo menstrual, el dolor testicular e incluso por qué ocurren las erecciones matutinas.

Nuestro cuerpo es dueño de sonrisas y preocupaciones, es el rey de la autoestima y por ello venceremos algunos tabúes. Si tienes algún tema que te gustaría que escribiera, por favor házmelo saber, pues siempre es mejor estar bien informados.