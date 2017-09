Maestros del ITM realizan 'huelga de brazos caídos'

Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Maestros del Instituto Tecnológico de Mérida de la sede poniente realizaron una “huelga de brazos caídos” debido a la deficiencia que existe en el plantel, ya que el 50 por ciento de las aulas carecen de iluminación, climatización y falta de conectividad en medios digitales.

Los docentes que pertenecen a la sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresaron que esa situación se tiene desde hace algún tiempo, la cual se agudizo ante el traslado de 600 alumnos de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales que antes estaban en el edificio de la calle 60 al norte de la ciudad.

Señalaron que este actuar obedece al deterioro de las condiciones de trabajo de los profesores, que está incidiendo en el proceso educativo de los alumnos, debido a que el panorama no coincide con el reconocimiento de ser una institución de alto rendimiento.

“La conectividad del internet lejos de mejorar, empeoró debido a que con el aumento de gente la banda ancha es insuficiente y lenta. Lo que hoy se está haciendo es consecuencia de la nula atención que se nos ha proporcionado a todas nuestras peticiones, las cuales han sido constadas por la administración, sin embargo, no las resuelven” explicó el docente Alfonso Pino Aguilar, quien funge como secretario suplente de la Delegación D-V- 121 de la sección 61.

Expresaron que todos los desperfectos debieron de ser reparados durante las vacaciones cuando los alumnos no se encontraban, no obstante, la situación se empeoró ya que desde los contactos de energía no sirven.

Durante la mañana los maestros se presentaron ante sus aulas, sin embargo no proporcionaron clases situación que fue explicada a los alumnos, que a la larga dijeron “también los beneficia a ellos”.

Los docentes comentaron que la administración, al trasladarse a este nuevo plantel del poniente les “prometieron” un estacionamiento más amplio y mejorar la cafetería, pero por el contrario fue cerrada lo que inconformó no solo a los profesores si no a los alumnos, quienes tienen que gastar más para adquirir alimentos.