En mal estado, 90 por ciento de las calles de Progreso

Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, a casi finalizar su administración reconoció que el 90 por ciento de las calles de ese municipio se encuentran en mal estado y necesitan intervención urgente para repararlas.

A pesar de que ya están transcurriendo los últimos meses de su gobierno, el alcalde del puerto más importante del Estado dijo que “no tiene idea” de cuánto presupuesto se necesitaría para esas obras.

A diario habitantes de Progreso y visitantes se quejan de la mala calidad de las calles, situación que padecen también sus comisarias.

El presidente municipal progreseño dijo que apenas han terminado con la calle 31 y que ahora están trabajando en la 46, siendo ésta una de las principales, pues conduce hasta “El Corchito”, uno de los pocos atractivos del puerto. Posteriormente comenzarán los trabajos de reparación de la 21 de Chibxulub Puerto.

Cortés Góngora explicó que para realizar los trabajos en las calles 46 y 21 utilizarán recursos propios pero no supo decir el monto, ya que “los recursos los vamos utilizar poco a poco, no lo tenemos cuantificando, pero calculamos un aproximado de 5 mdp para esas dos calles, pero no puedo decir cuánto llevamos ejercido”, indicó el primer edil progreseño.

Precisó que para reparar la calle 31, la federación les proporcionó 4 millones de pesos, siendo esta suma insuficiente para cubrir las necesidades de la pavimentación.