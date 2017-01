Katia Leyva/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Un grupo de motociclistas se concentró la tarde de este viernes frente al Palacio de Gobierno, en esta ciudad.

La caravana que estuvo integrada por aproximadamente 50 integrantes de clubes motorizados desfiló por el primer cuadro de la ciudad hasta instalarse frente al edificio del Ejecutivo Estatal.

Los conductores reclamaron una libre competencia en el precio de los combustibles entre Pemex y las nuevas empresas que ingresen al país.

Allí realizaron una protesta pacífica contra el el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), el cual es un gravamen que alcanza a la producción y/o venta o importación de gasolinas, y que es pagado indirectamente por los consumidores.

La manifestación fue convocada por el grupo 'biker' Moto Alerta Yucatán, y se realizó de forma simultanea en otras ciudades del país.

Cabe destacar que la circulación sobre la calle 61 no fue cerrada en ningún momento por esta protesta.

El representante del Comité de Motociclistas Organizados de Yucatán, Marco Hernández Corro, comentó que realizaron la rodada de manera simultánea en los 32 estados del país.

En Palacio de Gobierno y en la Casa de Pueblo entregaron sendos pliegos petitorios, en los que se pide la erogación del IEPS, ya que se considera un “impuesto engañoso” que está mal fundamentado, que se aplica a los combustibles y que afecta a todos los mexicanos.

Representantes de la Organización Moto Alerta Yucatán y de la fundación Más Motos, argumentaron que se escogió como lugar para la entrega la Casa del Pueblo, porque es el partido que actualmente se encuentra en el poder y con una mayor representación en las distintas cámaras de Diputados y Senadores.

Esto fue en contra del impuesto a los combustibles, algo que consideramos arbitrario y que nos afecta, no queremos que nos pase como en 1968 con el impuesto a la tenencia que se creó para solventar los juegos olímpicos, mencionó Hernández Corro.

El Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), representan aproximadamente el 45 por ciento del costo de un litro de gasolina, dijo que por lo que si se le quita este porcentaje la gasolina quedaría en 10 pesos y con eso se puede salir adelante.

En cuanto a que si el gas natural podría ser una alternativa, dijo que no se considera como una opción de combustible que ayude para el transporte:

“Desgraciadamente no existe nada más que el combustible, aunque existen tecnologías como las motocicletas eléctricas e hibridas, todavía no se consideran como opción debido a la situación que se está viviendo con el país vecino”.

Parte de las perticiones fueron realizar modificaciones al Reglamento de Tránsito, que se considere a bordo de la motocicleta únicamente a dos pasajeros, y que se generen programas efectivos para dotar a los motociclistas de casco y aditamentos necesarios de seguridad para andar en este vehículo.