MÉRIDA, Yucatán.- El primer derecho que existe en la naturaleza es el de la vida, y esto debe reflejarse en las leyes, de ahí que la postura de la Asociación de Médicos Católicos es rechazar el aborto, señaló Víctor Pinto Brito, presidente de esta agrupación.

“Como seres humanos no podría existir ningún derecho si antes no existiera el de la vida, y es por eso que nuestra postura será siempre contra el aborto”, subrayó.

Indicó que “como médicos estamos más obligados a eso, por eso estudiamos Medicina, para salvar la vida y la integridad de las personas desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”.

Pinto Brito señaló que trabajan en la concientización de las personas para no recurrir a este tipo de agresiones.

“El aborto es una agresión contra un ser humano y por ello trabajamos, primero en evitar embarazos no deseados y participando en la creación de iniciativas, cuyo objetivo es velar por la vida”, mencionó.

En ese sentido, recordó que en la Ciudad de México desde hace varios años se práctica de manera legal el aborto, hasta las 12 semanas de gestación, es decir, ya cuentan con una ley que lo despenaliza.

La norma 046 le quita la patria potestad a padres de familia sobre la forma de educación a sus hijos: Pinto Brito

En cuanto a la Norma Oficial 046, manifestó que regula la cuestión del aborto en el caso de violación.

“Para nosotros es una norma muy negativa, pues le quita la patria potestad a los padres de familia sobre la forma de cómo vamos a educar a nuestros hijos, en ese sentido”, consideró.

Al abundar al respecto, explicó que la 046 indica que la menor de edad que resultara embarazada por una violación, sin la necesidad de autorización de los padres, tiene derecho de ir a una clínica, decir que fue ultrajada y que quiere un aborto, y la unidad del Sector Público está obligada a proporcionar este procedimiento.

“Se está relegando a los padres en una decisión delicada. Por ejemplo, si para ir a una fiesta, un baile, nuestros hijos tienen que pedir permiso, como será posible que para abortar, que es un procedimiento que tiene riesgos, no se tenga la autorización de los padres”, indicó.

Y mencionó que, además, la menor de edad no está obligada a demostrar ante la autoridad del Sector Salud que fue violada, sino que sólo su palabra es suficiente para que se le practique el aborto.

El especialista dijo que el problema para los médicos es que los hospitales pueden, hasta cierto punto, obligarlos a realizar ese procedimiento porque la norma así lo menciona, “que las clínicas del Sector Salud tienen la obligación de contar con médicos no objetores de consciencia, es decir, alguien tiene que hacerlo”.

Una norma negativa

Respaldo

Cerca de 150 organizaciones pro-vida respaldaron las reformas que blindan el derecho a la vida contra el aborto, aprobadas en 18 estados del país, porque expresan el “sentir de la mayoría de los mexicanos”, y se realizan “pensando en beneficiar, de manera prioritaria, a las madres, así como a los niños por nacer”.

Las 142 organizaciones confirmaron su defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y ratificaron su propósito de continuar trabajando hasta lograr que se realice en todos los estados.

Asimismo, precisaron que las reformas constituyen, entre otros, los siguientes avances:

elevan a rango constitucional el derecho a la vida

mantienen intactas las excusas absolutorias en los códigos penales

en ningún caso aumentaron las penas establecidas en los códigos penales de los estados para el delito del aborto.

Una red en favor de las personas y de la familia

La Red Pro Yucatán siempre ha sido a favor de la vida, la cual comienza desde el momento de la concepción, y por ello apoyará todo lo que tenga que ver con realizar acciones de protección a las personas y la familia, subrayó Salvador González Gutiérrez, presidente del consejo consultivo de este organismo.

“Estamos conscientes que dentro de este proceso de globalización en el mundo hay grupos determinados a favor del aborto. Sin embargo, nosotros insistiremos promoviendo acciones en pro de la vida y la familia en Yucatán”, enfatizó.

También dejó en claro que es necesario trabajar mucho para concientizar en la gente de que para tener un hijo es necesario contar con todo un plan para saber qué se le puede ofrecer, y cuál es el momento adecuado, si se está preparado física, psicológica y económicamente.

“Es una responsabilidad, y no únicamente sostener una relación fortuita y nada más. Si no contamos con todo ello para ofrecerle, debemos esforzarnos para lograrlo”, señaló.

González Gutiérrez insistió que están a favor de la vida, desde el momento de la concepción, “ése es el punto fundamental de la red. Vamos a seguir trabajando a favor de la familia”.

“Cuando una persona ya está embarazada, hay que trabajar mucho con ella para hacerle ver lo conveniente que es tener el bebé, y sí no está en condiciones o carece de capacidad para mantenerlo, hay grupos que ofrecen ese tipo de apoyo en esta misma red”, expresó.

“Dentro de esta Red Pro Yucatán hay agrupaciones para ayudar a una persona que no puede mantener a su bebé. Lo importante primero es hacerle ver la importancia de favorecer la vida”, insistió.

Como especialista en salud mental mencionó que hay mujeres que deciden abortar y luego les afecta mucho en su desarrollo personal; siempre quedan en una situación difícil de manejar, de ahí la importancia de tener medios para apoyarlas y que no caigan en esa práctica.

Mencionó que la Procuraduría y Fiscalía del Estado tienen un programa interesante de apoyo a mujeres que tienen un embarazo por agresión sexual, el cual debería darse más a conocer.

Embarazos no deseados tienen solución: Iglesia

Por su parte, el Pbro. Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, señaló que la Iglesia Católica rechaza y condena de manera rotunda el aborto, cualquiera que sea su justificación, “pues la vida es un don que Dios dio, el cual se debe cuidar y proteger a toda costa”.

El sacerdote, responsable de la Comisión Diocesana de Pastoral de la Comunicación, subrayó que la Iglesia está abierta a la vida, y siempre existen salidas para las situaciones de los embarazos no deseados.

“No tenemos derecho de quitarle la vida a nadie. La vida es uno de esos dones que nos da Dios, es un regalo de Él y no tenemos derecho de privarlo”, añadió.

Señaló que se escucha contradictorio que haya personas “desesperadas en tener un hijo, sueñan con ello”, y otras desean acabar con esa vida mediante el aborto.

“No se puede justificar por ningún motivo interrumpir la gestación si hay otras maneras de solucionarlo”, enfatizó.

En ese sentido, el sacerdote Martínez Ruz mencionó que hay agrupaciones de la sociedad civil que ofrecen ayuda a embarazadas en difícil situación.

Cabe indicar que en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) se impartió una conferencia sobre el aborto, siendo uno de los panelista Julián Cruzalta, quien se presentó como fraile dominico.

Al respecto, el Pbro. Jorge Martínez dijo que no puede decir nada de esa persona, pues no lo conoce, aunque aseguró que no pertenece a la Iglesia Católica, y mucho menos es sacerdote.

Señaló que ese evento fue organizado por un grupo particular ajeno a la Iglesia Católica y añadió que en Yucatán no cuentan con ninguna orden de frailes dominicos.

De hecho, hace dos años la Oficina de Prensa la Arquidiócesis de Durango envió un comunicado en el que aclara que “los superiores de la Orden de los Dominicos afirman que el Señor Cruzalta desde hace mucho tiempo no vive en la comunidad ni obedece las órdenes de sus superiores, no tiene el Orden Sagrado del Presbiterado (no es sacerdote)”.

No son católicos

El Pbro. Jorge Martínez dijo que un texto firmado por el sacerdote Juan Carlos Quiroga, coordinador de la Pastoral Pro-vida de la Arquidiócesis de Durango, se indica que no se acepta a la agrupación “Católicas por el Derecho a Decidir” como un grupo católico.

Con dicha agrupación se relaciona a Julián Cruzalta, quien se presenta como dominico.

Seminario sobre leyes y víctimas de violencia

Mientras tanto, asociaciones civiles en pro de la “interrupción del embarazo” organizaron el seminario “Acceso Legal al Aborto Legal y Seguro para Víctima de Violencia Sexual”, el cual se llevó a cabo ayer en el auditorio “Benito Juárez”, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady).

Sandra Peniche, directora de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, señaló ayer que buscan dar a conocer la Norma Oficial Mexicana NOM-046, no sólo a los médicos en formación y profesionales de la salud, sino al público en general y asociaciones civiles interesadas en la defensa de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad.

“Es importante para la vida de las mujeres y la ciudadanía en general, porque se muestra una problemática que tenemos en el país, que es la violencia de los hombres hacia las féminas”, expresó.

El director de la Facultad de Medicina, Guillermo Storey Montalvo, comentó que este tema es controversial, importante y pertinente de ser difundido porque es de interés particular del Campus de Ciencias de la Salud de la Uady.

Por su parte, Julián Cruzalta Aguirre, quien dijo pertenecer a la congregación de sacerdotes Dominicos y fundador de la asociación “Católicas por el Derecho a Decidir”, con sede en la Ciudad de México señaló que las religiones en muchas ocasiones no promueven el tipo de normas como es el caso de la NOM-046 y que esto tiene que ver con el concepto de vida humana.