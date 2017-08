Maquillan cifras de violencia contra la mujer yucateca

MÉRIDA, Yucatán.- La agrupación no gubernamental “Mujeres Sin Maquillaje” reveló que de junio de 2016 a julio de 2017 los medios de comunicación locales sólo publicaron 74 casos de féminas víctimas de violencia, mientras que en ese mismo período las unidades médicas de la Secretaría de Salud Estatal (SSE) atendieron a mil 928 mujeres que fueron agredidas por sus maridos, ex esposos o sus actuales parejas sentimentales.

De acuerdo con el informe elaborado por esta organización, en los recientes 14 meses de evaluación –del período antes citado- y seguimiento de los casos de agresiones contra mujeres, marzo de 2017 fue el mes con más casos de violencia publicados en los medios de comunicación, 9; mientras que diciembre de 2016 resultó ser, con 61 expedientes, el mes con menos reportes de mujeres atendidas por agresiones en las unidades de la SSE.

“Mujeres Sin Maquillaje” también hizo especial énfasis, en su informe, de los siete casos tipificados oficialmente por las autoridades ministeriales como feminicidio, y un octavo expediente el cual no fue calificado como feminicidio por la Fiscalía General del Estado, todos éstos ocurridos en 2017.

Los feminicidios comenzaron el 7 de febrero de 2017, en la comunidad de Xpechil, municipio de Peto, cuando Daniela del R. N. R. fue asesinada a machetazos por su marido Daniel C. C.

Posteriormente, el 25 de marzo, afuera del centro comercial denominado Plaza Fiesta, en Mérida, Merly G. C. T., fue acuchillada por su ex marido Eder M. C.

Dos días después, el caso más sonado, de Emma Gabriela M. C.: El 27 de marzo recibió 11 puñaladas en la puerta de su casa por dos sicarios oriundos de Tabasco. El autor intelectual del crimen es el ex esposo, Martín A. M. S., actualmente preso en un penal de Villahermosa, Tabasco, sentenciado por desvío de recursos durante la gestión gubernamental de Andrés Granier Melo. El expediente por feminicidio sigue su curso.

El 21 de mayo, Carmelina C. C., es acuchillada por su marido, el policía municipal de la localidad de Tekax, Bernardo V. A., tras largo historial de violencia intrafamiliar.

El 6 de junio, en el municipio rural de Peto, la joven estudiante Heidi del R. T. C. es asesinada por su ex novio, el también estudiante de preparatoria, Adrián A. C. N., quien la apuñala, degüella y tira el cuerpo en un sumidero.

El 23 de junio, Esmeralda C. B. es asesinada en el interior del centro comercial Plaza Fiesta, cuando discutía con su ex marido, Eduardo E. R. C., la pensión de sus dos hijos; el sujeto la acuchilla cuando ella no aceptó regresar con él.

El 25 de junio, el hotel El Andaluz es escenario del crimen contra Lourdes M. S. C. perpetrado por su pareja R. J. M. L. La ahorcó.

Finalmente, en el municipio oriental de Tizimín, el 6 de agosto de 2017 Angélica M. P. D. recibió cuchillazos de su hijastro Pablo M. N., de 19 años de edad. No obstante que este caso encuadra en una de las ocho causales de feminicidio en Yucatán, ni la Fiscalía General del Estado ni el Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial con sede en Valladolid lo calificaron como tal.

Publicados y atendidas

En cuanto a los casos de violencia publicados en medios de comunicación y de las mujeres atendidas por violencia en la unidades médicas de la Secretaría de Salud Estatal, el informe de “Mujeres Sin Maquillaje” reveló que de junio a diciembre de 2016, abarcando enero de 2017, se dieron 37 casos expuestos ante la opinión pública desglosados de la siguiente manera: junio (3), julio (6), agosto (7), septiembre (7), octubre (4), noviembre (4), diciembre (2) y enero (4).

En el segmento de mujeres atendidas en los centro médicos, el desglose quedó así: junio (177), julio (102), agosto (144), septiembre (136), octubre (111), noviembre (125), diciembre (61) y enero (99), para un total de 955 casos.

Para estos mismos rubros, pero de febrero a julio de 2017, la agrupación dio a conocer que los casos de violencia públicos quedaron así: febrero (5), marzo (9), abril (6), mayo (5), junio (8) y julio (4). La suma arroja 37 exposiciones, la misma cantidad que de junio a diciembre de 2016 y de enero de 2017.

Y respecto a las mujeres atendidas, las cifras fueron de esta forma: febrero (249), marzo (200), abril (127), mayo (114), junio (140) y julio (143) para un total de 973.

Los cuatro grandes totales concluyen con los 74 expedientes publicados en los medios y los mil 928 reportes de féminas que recibieron algún tipo de atención después de ser agredidas.

Algunos ejemplos

Casos de violencia contra mujeres en Yucatán, de febrero a julio de 2017, publicados por diversos medios de prensa. Por su extensión, sólo citaremos determinados expedientes.

FEBRERO 2017

En este mes sólo fueron cinco dados a conocer, pero datos de la Secretaría de Salud estatal, en sus Unidades Médicas se reportan 249 casos de violencia a mujeres en Yucatán

El 7 de febrero, la víctima fue Daniela del R. N. R., de 31 años, en tanto su agresor fue Daniel C. C., alias “Lecho”, de 40 años.

“Lecho” atacó a su esposa, quien ante las agresiones se encontraba refugiada con familiares en la comisaría de Xpechil del municipio de Peto. El día de los hechos, se presume que “Lecho” interceptó a su mujer en una tienda y le reclamó el abandono de hogar desde hace un mes; sin embargo, la respuesta de ésta no le gustó y la hirió de dos machetazos en la espalda, y aunque la mujer intentó escapar y en una casa una mujer quiso auxiliarla, “Lecho” la alcanzó y le propinó otros 13 machetazos que le costaron la vida a Daniela. El sujeto fue detenido horas después y ahora enfrenta cargos por feminicidio.

El 20, el cuerpo de María del S. C. C., alias “La Salamandra”, de 30 años, fue hallado en el sumidero de una casa en construcción perteneciente a su suegra, después de que vecinos sintieran un fuerte olor emanar de la vivienda por lo que decidieron investigar encontrándose con el cuerpo. Aunque no se ha esclarecido si fue un homicidio u accidente, pues se dice la mujer bebía en exceso, se dice que su esposo, Lorenzo C., fue detenido como parte de las investigaciones.

MARZO 2017

Este mes sólo nueve casos fueron reportados por la prensa, pero la Secretaría de Salud informó de 200 expedientes de mujeres violentadas.

El 22, María P. C., de 22 años, denunció que su esposo José J. P. V. mató a golpes al menor de sus dos hijos, Jesús, de apenas 18 meses de nacido. La mujer había salido a trabajar y el padre, conocido por drogadicto, alcohólico y desempleado, procedió a golpear al infante hasta ocasionarle la muertepor “choque hipovolémico (hemorragia) secundario a un trauma abdominal cerrado”.

El 26, M. G. C. T. fue asesinada por Eder E. C., su ex esposo. El caso es que el tipo citó a Merly a las afueras de Plaza Fiesta, donde acudió junto con un amigo por temor al carácter violento de su ex marido, pero el sujeto, alcoholizado, sacó un cuchillo y la hirió de gravedad. Las múltiples hemorragias no pudieron ser controladas y horas más tarde, ya en el hospital, Merly perdió la vida. El señor fue vinculado a proceso.

El 27, el caso más sonado. El de Emma Gabriela M. C., brutalmente acuchillada en la terraza de su domicilio del fraccionamiento San Luis. Dos jóvenes tabasqueños fueron detenidos como presuntos sospechosos.

El caso de Emma Gabriela fue ampliamente cubierto por los medios.

ABRIL 2017

(Fueron seis casos dados a conocer y 127 reportados por la Secretaría de Salud)

El 7, María de J. S. R., de 32 años, resultó atacada por Víctor C. S., de 33, en el predio de la calle 54 por 51 del centro del municipio de Tekax. En estado de ebriedad, golpeó a la mujer ocasionándole severas heridas en la cara, probable fractura del tabique nasal y traumatismo craneoencefálico.

MAYO 2017

(cinco publicados y 114 reportados en la dependencia de salud estatal).

El 21, Carmelina C. C., 37 años, fue asesinada por Bernardo V. A., en la colonia Lázaro Cárdenas, de Tekax. El sujeto la atacó con arma blanca provocándole diversas heridas que posteriormente le causaron la muerte. El agresor, un policía de Tekax, fue recluido en el hospital después de intentar suicidarse al ser detenido.

JUNIO 2017

(ocho caso dados a conocer en la prensa y 140 reportados en la institución médica).

El 6, Heydi del R. T. C., de 18 años, fue asesinada por su ex novio, el estudiante Adrián A. C. N. Los hechos ocurrieron en un predio de la calle 40-A de la colonia Francisco Sarabia, en Peto, en donde el indiciado presuntamente causó varias heridas a la víctima, además de degollarla. El cuerpo de la joven estudiante fue arrojado en una cueva habilitada como sumidero.

El 23, Jessica E. C. B., de 26 años, es asesinada por su ex esposo Eduardo E. R. C. al interior del centro comercial “Plaza Fiesta”. Ambos comenzaron a discutir, el sujeto sacó un cuchillo y la atacó. La joven falleció minutos después a causa del desangramiento, mientras que el feminicida fue detenido por ciudadanos al intentar huir del sitio.

El 25, Lourdes M. S. C., de 33 años, discutió con su acompañante, Ricardo J. M. Ll., en el “Motel Andaluz”, de la colonia centro, en Mérida; el sujeto atacó a la mujer y le produjo lesiones que le causaron la muerte.