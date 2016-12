El Arzobispo Rodríguez Vega reiteró a la comunidad católica la importancia de que no se desvirtúe el verdadero sentido de la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo. (Imagen ilustrativa/ Notimex)

William Siera/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El Arzobispo Gustavo Rodríguez Vega insistió en la importancia de reunirse en familia durante esta época navideña, e hizo un llamado a que prevalezca en nosotros la paz, así como las oraciones para aquellas personas que están sufriendo por la guerra en el mundo.

“En estos días se canta la Noche de Paz, aunque esa paz debe ser duradera, universal, ojalá que pueda lograrse, que estos festejos de la Navidad así sean, de ahí la importancia de la oración”, indicó.

En el caso concreto de nuestro país dijo que debemos considerar la violencia que existe en gran parte del territorio, así como agradecer que ésta aún no se presenta en Yucatán con las magnitudes similares de otros estados. Pide estar atentos para que este clima de tranquilidad prevalezca.

El Arzobispo de Yucatán señaló que el festejo de la Navidad debe ser movido "por el amor, por la fe, con un corazón lleno de gozo por la venida de El Salvador, lo demás de que si hay para organizar alguna cena, eso ya es secundario".

“Lo importante es que haya fiesta en nuestro corazón porque El Salvador haya nacido”, señaló.

Monseñor Rodríguez Vega reiteró a la comunidad católica la importancia de que no se desvirtúe el verdadero sentido de la Navidad, y puso como ejemplo a las familias que festejan con gran abundancia en comida, bebida y regalos, pero que no llevan a cabo la oración, por lo que, según él, no existe algún momento de espiritualidad.

Reiteró que en este tipo de situaciones no se celebra la Navidad, "Si en verdad queremos celebrarla tiene que haber espiritualidad, que haya intención de unión”, añadió.