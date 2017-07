William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Miguel Ángel “Alacrán” Berchelt, monarca superpluma del CMB, es un tipo bien centrado, con objetivos claros, los cuales incluyen unificar la corona con el campeón del organismo que sea, buscar títulos en categorías superiores e incluso, en varios años, hacer una carrera como comentarista.

Entrevistado este jueves en el aeropuerto de la ciudad, donde llegó para pasar unos días y de aquí proseguir a Cancún a descansar con su familia, el peleador mencionó que después de la exhibición que dio ante el japonés Takashi Miura no quedó la menor duda de su calidad como monarca, de ahí que comenzaron a escucharse nombres de posibles rivales como Vasyl Lomachenko, campeón de la OMB; Gervonta Davis, monarca de la FIB; entre otros.

“Esperemos a lo mejor una unificación, aunque por ahí igual se mencionan los nombre de Orlando “Siri” Salido, Jhonny González. Vamos a esperar si HBO nos da fecha, o si no, realizar una defensa por aquí en Mérida o Cancún. Esa televisora está contenta con nosotros, de ahí que ya salimos con ellos dos veces al año. Sólo el “Canelo” Álvarez ya lo hizo más de dos veces al años”, indicó.

Mientras tanto, buscará recuperarse de la lesión que sufrió en la mano derecha, en la pelea ante Miura: “Nada grave, sólo una pequeña fisurita”, comentó sobre esta.

“Mostré otra faceta, la de boxear y no únicamente ser un fajador”, enfatizó mencionando que aunque no le gusta hablar de lo sucedido ante sus rivales, de no haber sido por el problema en la mano quizá lo hubiese noqueado, pues le dolía cuando golpeaba fuerte.

Lo que sigue

Su apoderado Mario Abraham comentó que en lo que queda del año 'El Alacrán' no volverá a pelear y se dedicará únicamente a reponerse para llegar al cien por ciento a su siguiente compromiso.

“Me gustaría ser campeón en otras tres divisiones más, como (Juan Manuel) Márquez, (Julio César) Chávez, y por qué no, cuando me retiré trabajar de comentarista, se me da la facilidad de palabra”, agregó.

Y no podía faltar el plano personal, en unos 10 años Berchelt se ve casado, incluso con una familia, aunque eso sí, enfatizó que no le gustaría un hijo que se dedique al boxeo:



“El box es un deporte muy duro, muy fuerte, dependes de muchas cosas, no me gustaría ver a mi hijo que le estén pegando. Hay me subo al cuadrilátero a defenderlo”, exclamó sin evitar una gran sonrisa.