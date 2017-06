MÉRIDA, Yuc.- Murió al pie de la letra: éste texto de tan sólo 19 letras es un cuento titulado "Epitafio literal", uno de los más breves de la literatura mexicana.

El autor es el escritor yucateco Raúl Renán, quien la madrugada de este miércoles falleció a sus 89 años en la Ciudad de México, por causas aún no conocidas.

Según datos de la Enciclopedia de Literatura Mexicana, Renán nació en la capital yucateca el 2 de febrero de 1928. Se desempeñó como poeta, narrador y editor; además de que estudió letras modernas en la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, universidad donde también fue académico.

En Ciudad de México trabajó como coordinador del consejo técnico editorial del INBA; subdirector del Periódico de Poesía; fundador de El Gallo Ilustrado; director fundador y editor de La Máquina Eléctrica Editorial, entre otros cargos.

En Mérida se creó en 1998 el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renán, como parte de un homenaje al escritor. También fue reconocido al recibir la Medalla Yucatán 1987 y en 1992 el prestigioso Premio Antonio Mediz Bolio.

Mérida, en Raúl Renán

Entre sus trabajos sobre Yucatán destaca "El río de los años: los pateadores de San Sebastián", una novela autobiográfica ambientada en el emblemático barrio de la ciudad.

El año pasado Raúl concedió una entrevista para Milenio Digital donde habló de su infancia en Mérida y sobre su familia, donde contó lo siguiente:

"Nací hace mucho tiempo en una familia irregular. Pero estoy contento de haber nacido en esa época porque representa el lujo de mi ciudad, la Plaza Grande, la Plaza Real, sus bancas verdes, sus plantas hermosísimas y floridas. Me llevaban a la Plaza Grande a que me vieran y a que yo viera, como se usaba entonces. Como no tenía papá sino tutor, todos decían, 'Ahí va elheredero'. Mi tutor era un señor moreno, campesino, yo era hijo de un europeo blanco, el contraste tremendo no se lo explicaba nadie. Mi familia europea jamás estuvo conmigo, los vi dos meses en mi vida, nada más, y desaparecieron".

Hoy Raúl Renán murió al pie de la letra.