MÉRIDA, Yuc.- El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y ex líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Mario Can Marín, dijo que el nuevo Auditor Superior del Estado de Yucatán (ASEY) deberá de provenir de la sociedad para que pueda ejercer su función sin presiones por parte de los partidos políticos y debe trabajar en beneficio de la ciudadanía.

“Las instituciones deben recuperar su credibilidad, por ello la importancia de que el próximo titular del ASEY surja de una propuesta realizada por la sociedad”, expresó Can Marín, quien el miércoles pasado fue propuesto por la Canacintra como candidato a ese cargo.

Indicó que el sector empresarial yucateco siempre ha cuestionado el poco rendimiento en el desempeño de la ASEY, ya que al contar con un presupuesto de 54 millones de pesos al año y no tener al final grandes observaciones, deja muchas dudas de por medio.