MÉRIDA, Yuc.- Además del aumento en el precio del cemento y sus derivados, la reducción de subsidios para créditos hipotecarios agrava la situación de la industria de la construcción, toda vez que el 60 por ciento de las viviendas que edifican son de tipo social, advirtió el presidente de la Canadevi, Carlos Medina Rodríguez.

El 1 de julio entró en vigor el incremento al costo del cemento, lo que también generó un impacto en sus derivados como el bloque, vigueta y bovedilla y demás estructuras que se elaboran con ese material.

El líder nacional de los desarrolladores de vivienda indicó que en la entidad, al igual que en el resto del país, se reducirá el número de créditos que se otorgan para adquirir viviendas de tipo social porque no hay precios competitivos en el cemento, insumo clave para la actividad.

Señaló que la Canadevi analiza si se suma a la queja que presentó la Concanaco ante la Comisión Federal de Competencia por dicha alza, ya que desconocen sus causas, recalcando que es en México donde este producto tiene el precio más elevado.

“No estamos en guerra con los cementeros, no buscamos que no tengan ingresos que merecen, pero queremos que justifiquen el precio, la producción en México es suficiente para atender la demanda del mercado nacional, hay suficiente piedra caliza, no sabemos por qué ha subido tanto en los últimos dos años. Este año arrancó con un 15% más en enero y ahora 12 en julio, cuando la inflación está en 6.17”.

Ahora lee: Construyen gasolinera en lugar donde se proyectaba un parque