Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El pago de aguinaldos en los ayuntamientos de Yucatán presenta contrastes. Ayer la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) en Yucatán, reportó que todos sus afiliados entregaron la prestación con recursos propios, en tanto que la Asociación de Municipios por Yucatán (Ampyac) informó que están preparando los pagos y que algunas autoridades recurrieron a la contratación de créditos con particulares para otorgar la prestación.

El presidente de la Fenamm, que aglutina a alcaldes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), Warnell May Escobar, declaró que “ya todos pagaron el aguinaldo, todos los alcaldes se prepararon, de acuerdo con el reporte que tengo ellos no tienen ningún tipo de crédito contratado con ningún banco ni nada por el estilo, no recurrieron a esa posibilidad”.

El también presidente municipal de Izamal dijo que de cara al próximo año están apostando a utilizar los recursos en proyectos de impacto en las localidades y que en este momento se preparan para gestionar ante los diputados federales y el Gobierno del Estado.

Rumbo al último completo que tendrán las actuales autoridades municipales, Warnell May hizo un llamado a los alcaldes para rendir de manera transparente sus cuentas.

“Estamos en momentos en los que la ciudadanía exige ser cada vez más transparentes y eficientes, que podamos darles informes, en el contexto de todos los alcaldes emanados de la Fenamm queremos cumplir con ese objetivo, sobre todo apostando a que el ciudadano pueda ver gobernantes transparentes”.

Por su parte, el presidente de la Ampyac, que agrupa a alcaldes emanados de los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza, Vicente Euán Andueza, manifestó que dichas autoridades están haciendo lo posible para cumplir.

“Los alcaldes están haciendo lo posible, ya sea prestando, hay quienes pudieron ahorrar durante el año, hay quienes no, pero todos van a cumplir con sus aguinaldos, no se puede dejar de cumplir con esa prestación”.

El también presidente municipal de Motul expuso que recurrieron a la contratación de un préstamo con un particular para otorgar el pago del aguinaldo.

Agregó que han gestionado recursos para financiar proyectos de infraestructura para 2017 entre los que figuran pavimentación de calles y parques públicos, entre otros.