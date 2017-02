Parálisis que causa terror en la gente

Jorge Moreno/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En múltiples ocasiones me he topado con personas que con desesperación me cuentan sus experiencias paranormales e inician diciéndome que “se les subió el muerto”. Y de inmediato me dicen que por las noches, cuando se acuestan a dormir, de pronto son despertados por un “ser fantasmal” que trata de asfixiarlos y sienten que se les posa encima del cuerpo, y por más que tratan de moverse esto resulta imposible con la consecuente desesperación, angustia y miedo.

Si usted ha experimentado esta situación, tranquilícese y respire aliviado con lo que le voy a decir: no se trata de ningún muerto, fantasma, demonio ni nada de índole paranormal, al menos no en el 90 por ciento de los casos…

Se trata de la “parálisis del sueño” (conocida entre la comunidad médica y científica como “PS”) y es una condición muscular producida por la atonía que tiene lugar mientras la persona duerme. Se observa mayoritariamente en los momentos en que el individuo está despertándose, quedándose dormido, o comenzando una fase REM del sueño.

Popularmente se le conoce como “la subida del muerto”, debido a la angustia y temor que puede representar sentir de pronto estos síntomas y más que nada por la asfixia que se padece por unos cuantos segundos que parecen eternos.

Según la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño, la parálisis del sueño consiste en un período de inhabilidad para realizar movimientos voluntarios al inicio del sueño o al despertarse, ya sea durante la noche o la mañana.

La parálisis es totalmente normal y se produce cada vez que el individuo duerme. Es el mecanismo natural de defensa del organismo para evitar el "escenificar físicamente los ensueños", lo cual podría resultar dañino y peligroso para el individuo.

No se trata propiamente de una enfermedad, pues de acuerdo con estudios especializados, se estima que a la mitad de la población mundial le ocurre esto al menos una vez en la vida, sin que necesariamente tengan algún padecimiento, alergia ni ninguna característica en especial.

Por lo anterior, mucha gente piensa que se trata de “espíritus” o “fantasmas” que tratan de atacarlos, pues si además da la casualidad que momentos antes se ha soñado con una persona o con algo relacionado con el terror, entonces el trauma será mayor.

Casos especiales

Normalmente, no se está consciente en ese estado, pero algunos individuos son susceptibles de sufrir episodios de parálisis estando conscientes. Esto puede ocasionar que el individuo mezcle sensaciones reales del entorno que le rodea con cualquier tipo de alucinación producida por un sueño, como puede ser sentir una sensación de ahogo o dificultad para respirar, con opresión del pecho, palpitaciones y otras sensaciones de origen fisiológico. Esta parálisis, acompañada por temor en la persona que la padece, se conoce como pesadilla, en el sentido clásico de la palabra.

En este estado, el sujeto se siente incapaz de realizar cualquier movimiento o de hablar, pero está plenamente consciente de su situación y de lo que ocurre en su medio ambiente circundante, ya que puede oír, oler o percibir sensaciones táctiles, incluso ver si tiene los ojos abiertos, o creer completamente que está viendo la habitación en la que se durmió, aun teniendo los ojos cerrados.

La parálisis consciente puede tener “toda la fuerza y el impacto de la realidad”, en palabras de Robert Baker, un psicólogo de la Universidad de Kentucky.

Hasta el siglo XVIII, “la subida del muerto” se le atribuía al demonio y mucha gente pensaba que a quien le ocurría era porque estaba poseído.