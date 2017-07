MÉRIDA, Yuc.- Debido al auge y poder de convocatoria que tienen ciertos personajes en las redes sociales, al grado de lograr alcances de cientos de miles de seguidores, partidos políticos están contactando a los llamados “influencers” para ampliar su alcance en los usuarios de internet.

Cristian Ismael Hernández Cetina y Fernando Salvador Gil, que dan vida al espacio “VoxTuberos”, en la página de Youtube, aseguran que en semanas recientes han sido contactados por partidos políticos como el PRI, PAN, PRD y Morena.

Los partidos buscan difundir mensajes de dichos institutos políticos y de esquemas relativos al proceso electoral rumbo a 2018, y que hasta el momento no les han aceptado la invitación pues la están valorando.

Los influencers yucatecos de 29 y 27 años de tienen más de 150 mil seguidores en Facebook, y en Youtube más de 280 mil.

Sobre el tema, Hernández Cetina declaró que en las redes sociales los políticos carecen de credibilidad y que en lugar de presumir resultados de acuerdo con la responsabilidad que tienen, optan por subir fotografías y videos abrazando a adultos mayores o entregando sillas de ruedas.

Por su parte, Fernando Salvador Gil manifestó que los políticos no deberían de utilizar las redes sociales para presumir lo que no son. “Si van a presumir algo en las redes sociales en videos o en fotografías que sea de su trabajo ya concluido, que cumplieron lo que prometieron, y con base en ello hacer cosas por el bien de la ciudadanía, pero subir fotos entregando sillas de ruedas y abrazando a los viejitos no va”.