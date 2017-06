SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Un asesinato enlutó a dos familias pero conmocionó a la sociedad entera en Peto, por tratarse de dos estudiantes de una escuela pública.

Información extraoficial señala que la pareja de novios Adrián C. N, y Rocío T. C, de 18 años de edad, se pelearon y, días después, se reconciliaron. Este fin de semana, por razones aún desconocidas, el joven mató a la muchacha, y arrojó el cuerpo en una cueva, pero no fue sino hasta hoy que el olor evidenció los restos mortuorios.

La noticia corrió rápidamente por tratarse de estudiantes de preparatoria, en esa comunidad de sur del estado.

Personal de la agencia del Ministerio Público de Tekax acudió a las diligencias de ley, pero hasta pasado el mediodía no había llegado a Peto.