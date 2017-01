"Hasta que me tocó verlo fue que me di cuenta de que no era algo de este mundo".

Jorge Moreno/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Un policía federal me platicó hace un tiempo sobre una experiencia paranormal que le ocurrió en la carretera Valladolid-Mérida; confiesa que no creía en los fantasmas, pero al verlo con sus propios ojos descubrió que esas “cosas” son reales y ya no le quedó más remedio que aceptarlo.

“La experiencia que tuve me pasó un par de kilómetros antes de llegar a Ebtún, Valladolid, vi un tráiler estacionado con sus intermitentes, pensé que se descompuso, me detuve y abordé al trailero, quien me dijo que vio un niño cruzar la carretera y tuvo que dar el frenazo y a punto estuvo de volcarse o salirse a un costado, pero al voltear a ver el niño había desaparecido.

“En el transcurso de ese mes, escuché tres reportes idénticos por parte de mis compañeros en ese mismo sector, gente que incluso se salió de la carretera por evitar atropellar al niño, el cual describían de la misma forma: de unos 11 ó 12 años, pelo corto, cara redonda, morenito y con un pantalón café y una camisa blanca.

"Pero hasta que me tocó verlo fue que me di cuenta de que no era algo de este mundo porque yo pensaba que era un niño bromista que descuidaba a sus padres para hacer esa peligrosa travesura de cruzar intempestivamente la carretera.

"Un día, eran como las 11 de la noche, me estacioné justo en ese tramo para checar unos papeles y de pronto sentí como una pequeña piedrita se estrelló en mi ventanilla; al voltear no ni a nadie y no le di importancia, supuse que era un bicho.

"Menos de un minuto después de nuevo escucho como si se estrella algo en mi ventanilla y cuando observo ¡caray!, veo a ese mismo niño, en medio de la carretera viéndome, todavía así, yo pensaba que era un niño de carne y hueso, le grité que se quitara de ahí porque lo podrían atropellar, pero cuando volteo para dejar mis papeles en el asiento del pasajero regreso mi vista y ya no estaba.

"Me bajé y no lo encontré por ningún lado, no había forma de que se me perdiera, justo cuando me subí al vehículo de nuevo, en el momento que cierro la puerta volteo y ahí estaba de nuevo ese niño, en medio de la carretera viéndome, al mismo tiempo que sentí como una piedrita se estrellaba en el coche.

“La verdad es ese momento me persigné, prendí mi unidad y me fui a toda prisa. Yo no era de creer en esas cosas pero con lo que vi, ya le tengo mucho respeto a las apariciones, que ahora sé que existen. Estuve pensando lo que me pasó y creo que ese niño quería jugar, sólo así me explico lo que pasó”.

***

Luego de la entrevista, estuve investigando y me enteré que un niño que vivía en una comisaría cercana tuvo un accidente en su casa, y debido a la tardanza de la ambulancia, lo subieron a un vehículo y mientras lo trasladaban a un hospital de Valladolid falleció justo en ese tramo carretero.

Esto ocurrió hace aproximadamente 10 años e incluso por un tiempo pusieron un pequeño nicho es este lugar en memoria de Carlos Tun Che, el nombre en vida del niño y que según afirman otros policías aún se aparece en este tramo, quizás sigue buscando con quien jugar.