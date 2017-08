MÉRIDA, Yuc.- Agrupaciones ciudadanas e instituciones que promueven la campaña contra el abuso sexual infantil “¡Alto al abuso! Mi cuerpo no se lastima”, presentaron las estrategias “Por un Yucatán libre de abuso sexual infantil”, que busca sensibilizar y atender a la población vulnerable, así como promover reformas legislativas, con el fin de erradicar este problema que afecta a niñas y niños en la entidad.

En esta nueva estrategia de la campaña que lanzó en junio de 2015 el movimiento “Lazo para María”, participan la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la Fiscalía General del Estado, el Ayuntamiento de Mérida, organizaciones civiles, artistas locales y figuras del deporte como los Leones de Yucatán y la atleta olímpica Karem Achach Ramírez, designada como imagen de la campaña de “Lazos de María” para evitar el abuso infantil en la entidad.

El ombudsman José Enrique Goff Ailloud hizo un llamado para formar un frente común contra la violencia sexual infantil, trabajando en la prevención y denuncia de estos hechos.

Recordó que este es uno de los principales temas en la agenda de trabajo de la Codhey desde donde se han realizado acciones concretas a través de campañas, recomendaciones, talleres y cursos de capacitación.

Citó como ejemplos la campaña permanente contra la violencia escolar “Dile Ma’ al bullying” donde a través del número 01800 3372836 se pueden realizar denuncias o solicitar apoyo, así como la Recomendación General para prohibir que las niñas y niños tengan acceso a espectáculos violentos, a fin de evitar que se “normalice la violencia” y pase desapercibida.

El fundador de “Lazo para María”, Víctor Chan Martín, presentó las acciones que se realizarán como parte de la Campaña contra la violencia y el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, que en nuestro país se ha incrementado, al grado de que está entre los primeros lugares a nivel mundial de violencia infantil, de acuerdo con organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (Unicef) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Estrategia No. 1

Espectáculos masivos en colonias con bajos índices de desarrollo, con la participación de personajes infantiles como el Mago Shadak y Morita, entre otros artistas locales.

Estrategia No. 2

Se lanzará una convocatoria para el concurso de spots de radio contra el abuso sexual infantil, para que lleguen a cada rincón de cada hogar del estado y se alerte a la población.

Estrategia No. 3

Se promoverán mensajes reflexivos en eventos masivos, tanto por el gobierno municipal como estatal, en los espectáculos de los personajes infantiles y en los juegos de los Leones de Yucatán.

Estrategia No. 4

Difusión masiva de pósters a través de pantallas luminosas, parabuses, espectaculares, carteles, etc. en diversos puntos de la ciudad de Mérida.

Estrategia No. 5

Difusión a través de internet, redes sociales y pantallas televisivas de videos de 20 segundos que buscarán sensibilizar sobre el tema.

Estrategia No. 6

Se realizarán foros de análisis y formación en universidades, escuelas de preescolar y primarias, para que los estudiantes tengan información importante sobre el cuidado del cuerpo y el respeto que todos deben tener sobre el mismo para prevenir el abuso infantil.

Estrategia No. 7

Ferias que se realizarán de manera paralela a los espectáculos masivos con los personajes infantiles, a fin de que los asistentes puedan acercarse con la sociedad civil organizada y expertos en el tema del abuso sexual infantil para compartir información sobre el fenómeno y escuchar casos que de ser necesario se canalicen a la autoridad correspondiente.

Estrategia No. 8

Aprovechando las participaciones masivas en las carreras, se buscará vincular a los organizadores para difundir y sensibilizar sobre la protección de los cuerpos de los niños.

Estrategia No. 9

Respecto a las reformas legislativas se buscará que el delito no prescriba; que haya prisión preventiva para los supuestos agresores; que se eleven las penas y sean más severas las sentencias para los agresores sexuales y que la primera declaración sea la que se use en todo el proceso para que los niños y las niñas no sean re victimizados al pasar por varias personas y autoridades haciendo la herida emocional y del alma cada vez más grande.

Estrategia No. 10

Promover un Centro de Justicia para Menores a fin de que las víctimas tengan un lugar seguro, cómodo, agradable y de paz, donde sean atendidos desde lo jurídico, psicológico, ministerial, lúdico, médico y espiritual también.