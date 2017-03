PROGRESO, Yuc.- Para explorar nuevos mercados, una empresa de Progreso participará en el evento The Seafood Marketplace for North AmericaThe Seafood Marketplace for North America, con una muestra de especies de escama como canané, rubia y boquinete, del 19 al 21 de este mes en Boston, Massachusetts.

Gael Enrique Canul Chi, de 24 años de edad, propietario de El mero coronado junior, dedicada a la exportación de mariscos, representará al Estado en el encuentro en el que mostrará la calidad de lo productos marinos que se extraen en el ma yucateco.

“Nosotros estamos en la búsqueda de nuevas inversiones, tanto extranjeras como de capital de trabajo o financiamiento, que es necesario para el crecimiento de la empresa que apenas tiene un año dedicada a la exportación de pescado y mariscos enteros o filete”.

Agregó que va a exponer y ofrecer canané, rubia y boquinete, especies que se pescan todo el año, a fin de buscar nuevos mercados.

Puede interesarte: Abren centro de atención gratuita para mascotas