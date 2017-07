VALLADOLID, Yuc.- Wilfrido C. C. M. se quedará en prisión una temporada, luego de que el pasado 10 de julio provocara un accidente en la entrada de Valladolid en el que fallecieron cinco personas, entre ellas un bebé de un año.

Este individuo fue presentado ante el juez primero de control de Valladolid, Manuel Soberanis Ramírez, quien calificó de legal la detención y le imputó el delito de homicidio culposo; además, a solicitud de los fiscales decretó la prisión preventiva al acusado. El juez fijó para el próximo día 17 la audiencia para resolver la situación jurídica del inculpado.

En la causa penal se mencionada que alrededor de las 09:30 de la mañana del día 10 pasado, Wilfrido C. C. M. de 60 años, conducía un Tsuru sobre la carretera Valladolid-Temozón, cuando en el retorno del kilómetro 3.3 –a la entrada de la sultana de oriente– al dar una vuelta en "U" no respetó el alto entre camellones y fue colisionado por la camioneta Ford Lobo de Quintana Roo, manejada por Ángel W. O. K., de 42 años, que circulaba hacia Temozón.

Por el impacto, dos pasajeras del Tsuru salieron disparadas y otros tres quedaron atrapados en el interior. Testigos del accidente solicitaron los servicios de emergencia y en minutos llegaron ambulancias y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como policías de esta corporación, de la Municipal de Valladolid y de Dzitás.

Los paramédicos no pudieron salvar la vida de tres pasajeros del Tsuru, vehículo donde también viajaban una mamá y su bebé, de un año de edad, quienes fallecieron cuando eran atendidas en el Hospital General de Valladolid.