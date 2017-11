Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- El transporte público es la pieza clave para consolidar a la ciudad en sus zonas urbanas, afirmó el arquitecto Fernando Alcocer Ávila, director de la empresa de consultoría urbana y de gestión Urbanismo y Desarrollo, ante un grupo de estudiantes de esa materia.

“El actual Ayuntamiento de Mérida ha ignorado esta oportunidad para alcanzar el desarrollo urbano que necesitamos. Mauricio Vila en 2015 prometió durante su campaña con total desconocimiento que iba a arreglar el transporte público y que a través de un sistema de Transporte Inteligente de Mérida (TIM) iba a atender las necesidades de los usuarios, podemos ver que sólo fueron promesas incumplidas, prometió un sistema de transporte de primer mundo que no se ha cumplido”, añadió el urbanista.

Como informó MILENIO NOVEDADES, el TIM no pudo ser concretado por el Ayuntamiento de Mérida debido a que la rectoría de este servicio no lo maneja el municipio, sino el Estado, por lo que para obtenerlo se requería un “trámite de varios años”, por lo que optó por apoyar el proyecto de Situr.

El también miembro del Colegio de Arquitectos de la Zona Metropolitana de la capital yucateca habló sobre la situación actual de la ciudad y su futuro desarrollo en su charla “Mérida, una oportunidad perdida”.

El conferencista expuso en su plática los antecedentes de la planeación en Mérida y su materialización, centrando la atención de los jóvenes en los temas de movilidad urbana y el transporte público como herramienta de desarrollo.

“Hoy no existen políticas urbanas en materia municipal de transporte urbano masivo, el presidente municipal ha perdido la oportunidad de mejorar la movilidad, de ordenar la ciudad para crear un sistema vial que permitiera un transporte eficiente, económico y no contaminantes; prometió siete acciones con el TIM que no cumplió, ni en su Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 lo incluyó” señaló Alcocer Ávila.

Circuito Periférico

El TIM implementaría un Circuito Periférico, un pase único para que los usuarios se transportaran por toda la ciudad en los nuevos camiones tipo “turibus”, que tendrían acceso para sillas de ruedas con el objetivo de ser de “accesibilidad universal”, además de colocar paraderos en puntos de transbordo. Nada de esto ha sucedido