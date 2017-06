El gran problema de los campesinos

l problema social número uno de la agenda política de cualquier gobierno es erradicar la pobreza; ésta provoca un dolor social en la conciencia colectiva de cualquier país y otros problemas, como salud, educación, empleo y seguridad, que son igual de importantes pero todos juntos los adolece la gente en estado de pobreza.

La pobreza en su mayoría se encuentra en las zonas rurales, también en las periferias de las grandes ciudades, sin embargo, éstas tienen acceso a más oportunidades de desarrollo que las rurales por su ubicación.

Las 3 causas de la pobreza del campo principalmente son:

a) No hay crédito a los productores, porque las tierras no son propiedad privada o en caso de no pago se obstaculiza el embargo.

b) No hay educación técnica suficiente para la operación de los negocios.

c) Los pequeños campesinos no pueden entregar sus productos a los grandes consumidores por no tener vehículos adecuados para su traslado.

Pero esto sugiere una pregunta: ¿cómo es que operan empresas ganaderas, agrícolas y exportadoras de pescado?, pues porque superan las 3 causas, pero tienen un grandísimo problema oculto. Este gran problema es la deducibilidad fiscal de sus compras; me explico: los pescadores ribereños, pequeños agricultores y ganaderos no otorgan facturas y las empresas comercializadoras tienen un grave problema con la Secretaría de Hacienda porque reportan más ganancias que las que tienen al no poder comprobar fiscalmente los pagos en efectivo a sus proveedores.

Hacienda cambió la ley en 2009; antes podías hacer una autofactura de tus proveedores sólo anexando los comprobantes de pago e identificación y podías deducir hasta un 70% de tus compras así; ahora puedes deducir el 100% de tus compras, pero tienes que inscribir a tus proveedores a Hacienda. Y obvio estos se niegan.

Con este cambio se trasladó la responsabilidad de la corrección fiscal centrada en uso de efectivo y no pago de impuestos de los pequeños productores rurales a los comercializadores con la pena de la no deducibilidad.

A la hora de regalar motores marinos, insumos agrícolas o equipo de producción rural, jamás piden el alta fiscal. Las autoridades son promotoras de votos, pero al mismo tiempo de la informalidad fiscal que provoca que no haya crédito e inversión privada y eso genera la pobreza rural.