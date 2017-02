Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La delegación estatal de la Profeco vigilará los precios emitidos principalmente por los vendedores ambulantes durante las fiestas carnestolendas de la ciudad, evento que se desarrollará por cinco días en el recinto ferial Xmatkuil.

“Vamos a tener presencia en Plaza Carnaval, por lo que estaremos pendientes con las brigadas para que los vendedores tengan sus precios a la vista, y si hubiera algún problema realizar la conciliación”, señaló el delegado estatal, José Antonio Nevárez Cervera.

Dijo que a pesar de que este evento tiene una breve duración, también se contarán con empresas, marcas o firmas ofertando sus productos, por lo que la recomendación es que al momento de adquirir un bien o servicio se exija el recibo comercial o factura.

Explicó que si al solicitar su ticket, éste no es emitido por el vendedor y aún así se realiza la compra del producto, será bajo la responsabilidad del cliente, por lo que si después no se cumplen las expectativas de lo comprado, la procuraduría no podría ejercer algún tipo de multa.

Nevárez Cervera informó que serán tres brigadas de ocho personas y dos supervisores los que realicen la vigilancia durante los días que dure el Carnaval de Mérida.

En el evento también se tendrá la presencia de vendedores ambulantes principalmente de comida, por lo que el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor exhortó a que las quejas contra dicho sector sean emitidas ante el personal de la subdirección de mercados, quienes se encargan de vigilar a los ambulantes.