MÈRIDA, Yuc.- El programa federal de canje de armas de fuego llegó a la capital: quienes deseen entregarlas reciben cantidades de dinero que van desde los 700 a hasta los dos mil pesos.

No importa el calibre del arma, ni su procedencia -no se hace ninguna averiguación-, y la cantidad de dinero depende del buen estado del arma, si funciona, si está completa y si su mecanismo no está dañado.

El módulo, que se instaló esta mañana en los bajos del Palacio Municipal, tras una ceremonia protocolaria, recibe también cartuchos de todos los calibres e incluso granadas, aunque hasta ahora no se ha dado el caso de que alguien llegue con alguna.

Los responsables del canje del Ejército Mexicano recordaron que este programa busca reducir el riesgo que tener un arma de fuego o cartuchos almacenados significa, pues muy poca gente sabe que incluso con un golpe o el intenso calor una bala puede accionarse.

El módulo permanecerá ahí durante la mañana de este jueves.