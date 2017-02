Cambien la campaña TÓCATE el cáncer hoy día no solamente son tumores palpables, ya se presenta de mil maneras. Y cuando tengo algo raro no recurran a ningún doctor que no sea ONCÓLOGO, ellos no juegan con la vida y dan los diagnósticos acertados.

Yo recorrí por dolores en los huesos a un Ortopedista que solo me hizo perder tiempo y dinero.

Aclaro no estoy en contra de TÓCATE lo único que digo es que hay que cambiar la campaña.