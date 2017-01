José Salazar/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- “Estamos viviendo una etapa difícil en donde la violencia es muy fuerte, los temas que tratamos en el libro que presentamos en Yucatán el año pasado concuerdan con todos los eventos que se están dando en este momento. Ahí contamos nuestro testimonio, madre e hijo de cómo sufrimos el acoso escolar”, explicó Claudia Navarro, invitada a la emisión del programa Salvemos una vida , que se transmite por Amor 100.1 FM, de Grupo Sipse.

La invitada, quien acudió con su hijo Bernardo, nacido prematuramente y quien sufrió hipoxia (falta de oxígeno) que derivó en parálisis cerebral, comentó que en su libro “Berny Boy”, narra su testimonio y el calvario que tuvo que padecer cuando su hijo Bernardo fue víctima de acoso escolar (bullying).

“Batallamos para encontrar una escuela, cursó la primaria de manera normal pero ya en la secundaria comenzó el acoso. Un día llegó con quemaduras en los brazos que le hicieron con un encendedor. Ese día, Bernardo me dijo: ‘Mami, no tengo amigos en la nueva escuela, y me dijeron que para ser su amigo tenía que aguantar una prueba de dolor'”, expresó la escritora y conferencista.

Agregó que fue en ese momento en donde surgió la idea de escribir un libro, pensando en todas las personas que tienen un hijo especial.

“Cuando tienes un niño especial piensas que la gente lo va a aceptar y proteger pero no es así, es importante trabajar en reforzar los valores, esos valores que hoy en día se consideran tontos o pasados de moda como lo es el respeto al prójimo”, apuntó Claudia.

Esperanza Nieto, conductora, junto a Jorge Barrera, del programa, mencionó que lo que Claudia vivió y sintió es lo que muchas madres padecen a diario pero que no siempre se atreven a decirlo.



Jorge Barrera (conductor), Claudia Navarro, Bernardo (invitados), y Esperanza Nieto (conductora). (Foto: Jorge Acosta)

El ocaso de los acosadores

Claudia explicó que le preocupan situaciones como la que se dio en Monterrey, esta semana, porque el niño “Fede” mostraba “focos rojos” en su conducta que no fueron capaces de detectar los maestros y sus familiares.

“Recuerdo a los niños que le hacían bullying a Berny. El patrón común en ellos es que eran prepotentes, soberbios y muy agresivos; además de que provenían de familias de nivel socioeconómico alto. Se pensaría que en esas familias no se dan conductas así pero la realidad nos dice otra cosa”, aseveró.

Añadió que dos niños que acosaban a su hijo en la escuela, uno terminó secuestrando a un joven más adelante y terminó en la cárcel; y el otro, se suicidó.

“Entonces el 'foco rojo' estaba en la familia; yo le comentaba a los padres de estos chicos que les pusieran más atención pero me contestaban que era normal, que eran adolescentes, entre otras cosa. Pero al final, fue doloroso para ellos ver a su hijo en la cárcel y en el otro caso, enterrar a un hijo. Pienso que es lo más espantoso del mundo”, comentó la invitada al programa.

Recordó que México es actualmente el primer lugar en acoso escolar (bullying) y el primer lugar en violencia de género, a nivel mundial.

Por su parte, Bernardo platicó su experiencia con el fin de que los padres estén más atentos a sus hijos: “Yo viví el bullying en carne propia, no es ficción ni es una historia inventada, es real. Le recomiendo a los papás que hablen con sus hijos. Si ven que están lastimando a uno de sus hijos en la escuela, no se callen, hablen el maestro o con el director. El niño que acosa a sus compañeros no tiene valores y además es un niño que está falto de amor, de mucho amor”, expresó el joven.

“Berny”, quien actualmente cursa el octavo semestre de Psicología en una universidad privada, dijo que el “bullying” es un arma muy poderosa que lastima y por eso debe combatirse.

“En todos los seres humanos todo el tiempo se libra una batalla para elegir un camino, el blanco o el negro, lo bueno y lo malo, por supuesto debemos siempre elegir el blanco, ese es el que elegí. Hoy me siento contento estudiando la universidad, quiero agradecer a mis maestros porque me han apoyado mucho y se han interesado en un proyecto que más adelante daremos a conocer”, expresó.

Claudia Navarro comentó que actualmente está dedicada junto con Bernardo, a impartir conferencias para prevenir el acoso escolar.

“A raíz de que publicamos el libro la gente comenzó a llamarnos para dar conferencias y nos dimos cuenta de la importancia de la sensibilización, de los valores humanos que tanto se han perdido. Nuestro proyecto es de paz, lo daremos a conocer en su oportunidad a los medios de comunicación. Lo estamos trabajando por medio de la Fundación Berny, donde nuestro principal interés es llegar a toda la república hablando sobre la importancia de respetarse a sí mismo y a los demás, a tener una ética, rescatar el civismo y los valores. Veamos como están las cosas, en menos de una semana nos cimbró el alma con lo de Playa del Carmen, lo de Cancún y finalmente lo de Monterrey”, puntualizó.

La autora exhortó a no difundir videos e imágenes de estos hechos violentos, sino más bien enfocarse en trabajar en educar a los hijos con valores.

“Hay algo importante, venimos a este mundo a ser felices, solo tenemos una oportunidad para vivir y debemos estar satisfechos con lo que hacemos. Si vamos sembrando amor, conciencia y alegría, llevando una vida integra, no habrá nada que nos agobie”, manifestó.

Claudia contó que en una de las conferencias que impartió hace poco en una universidad en la Ciudad de México, acudieron jóvenes que habían acosado a sus compañeros y que al final solicitaron hablar con ella y con Bernardo, les contaron sus problemas e incluso lloraron cuando se dieron cuenta de que sus conductas no eran las adecuadas y decidieron cambiar.

“No solo se trata de atacar la violencia física, sino también la verbal, los insultos, las humillaciones. En nuestra fundación ofreceremos ayuda psicóloga a quienes sufren bullying pero también a quienes lo ejercen sobre sus compañeros. Ambas partes sufren mucho. Debemos comenzar a trabajar este tema desde chiquitos. Hemos visto casos de niños de 5 años de edad que ya acosan. Allá es donde hay que trabajar”, aseveró.

Enfatizó la importancia de abordar este tema y atenderlo oportunamente ya que afirmó, el 75 por ciento de los niños que hacen bullying más adelante se convierten en delincuentes y en muchas ocasiones su final es lamentable.

Esperanza Nieto comentó que muchas veces dentro de la misma familia, entre hermanos, se agreden y se practica el bullying sobre los más pequeños e incluso entre padre y madre. o de estos hacia los hijos, situación que dijo, la ven como “normal” esas personas.

“Cuando esto sucede deben parar el acoso y buscar ayuda en lugares como “Salvemos una vida”, donde se les brinda asesoría psicológica y se les puede canalizar con especialistas que los pueden ayudar porque no deben vivir en situaciones como esa ni dejar que avance más”, explicó.

Claudia Navarro comentó que el principal problema de nuestro entorno es la ignorancia.

“No nos preparamos, nos bombardean con series de televisión que crean conceptos equivocados en las personas. Por ejemplo, si soy una persona humilde, mi padre es alcohólico, me golpea y no tengo los medios económicos para salir adelante, me venden la idea de que si vendo droga voy a ser feliz, a tener mucho dinero, bienes, mujeres, etcétera. Eso, muchos adultos lo creen, imagínense los niños entre 13 y 15 años”, reflexionó.

Jorge Barrera exhortó a los padres a interesarse más en sus hijos, a convivir con ellos.

“En las reuniones familiares ahora todos están con su teléfono o tableta, ya nadie comenta ni platica nada. Asisten pero solo están pendientes del teléfono. Los lazos familiares son muy importantes hoy en día y se han ido perdiendo”, advirtió.

“Berny” comentó que era muy unido a su abuelo y que jugaba al dominó con él y lo invitaba a comer a su casa y que esa parte de su vida la recuerda con mucho cariño porque se daba una buena convivencia familiar.

“Hoy, la tecnología ha sido un detonante para la separación de las familias y con lo cual se pierden los valores. Lo principal es ayudar a la gente para que no caiga en conductas que hieren a los demás, como lo es bullying. Existe una palabra básica que ya casi nadie utiliza: perdón”, mencionó el invitado.