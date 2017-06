MÉRIDA, Yuc.- La Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo modelo para la educación obligatoria, que incluye la enseñanza del idioma inglés, el ingreso de las habilidades socioemocionales y la transición de educación especial a incluyente, entre otros conceptos.

El nuevo modelo introduce el concepto de “segundas oportunidades”, en el cual estudiantes de secundaria y bachillerato podrán apelar, a la posibilidad de permanecer y ser promovido de grado si existen justificantes como la condición económica que le impedía cumplir con sus estudios de forma óptima.

Como se recordará desde el 2013, un concepto similar existe en primaria, en donde prácticamente ya no hay reprobados, pues ya no sólo se toma en cuenta la calificación, sino otros aprendizajes no cuantificables.

Otro aspecto sobresaliente es que el idioma inglés será de enseñanza obligatoria desde preescolar hasta el bachillerato.

De acuerdo con los perfiles de la SEP, cuando egrese un estudiante de cada nivel educativo deberá, en el caso de preescolar, comprender algunas palabras y expresiones en inglés; en primaria, describir en inglés aspectos de su pasado y entorno, así como necesidades inmediatas, y en bachillerato, se comunicará en inglés con fluidez y naturalidad.

