MÉRIDA, Yuc.- Los principales abusos detectados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) en contra de turistas ocurren en restaurantes, líneas aéreas, arrendadoras de autos, tiendas departamentales, operadoras turísticas y tiendas de artesanías.

Las arbitrariedades van desde cobros de última hora, retrasos de vuelos de hasta 10 horas, reservaciones incumplidas, menús sin información y precios no respetados.

El organismo federal destacó que de junio a la fecha ha recibido 30 denuncias, e impuesto multas por el doble de la afectación que reportan los consumidores, es decir, si el daño es por 11 mil pesos en contra de un cliente, la sanción es por 22 mil pesos.

En lo que va del periodo vacacional de verano han sido sancionados tres restaurantes por alterar el contenido del menú.

En cuanto a las líneas aéreas, dos fueron sancionadas por los retrasos en sus vuelos; además, se tiene vigilancia especial en el aeropuerto internacional de Mérida para que no las empresas no cobren de más por el equipaje a los pasajeros o que no tengan retrasos en sus horarios de salida y llegada, esto ante las nuevas modificaciones a la Ley en esa materia.

“Tenemos grupos de personas que tuvieron retrasos de vuelos de 10 horas, como fue el caso de Guadalajara, ahí realizamos procedimientos y emplazamos a las aerolíneas a reparar la afectación, y vamos a sancionar conforme a la Ley, que dice que arriba de dos horas se le sanciona con el 7.5 por ciento del importe del boleto; arriba de cuatro horas se les exige la devolución del boleto”, explicó.

Señaló que empresas como Viva Aerobús y Aeroméxico son las que han mostrado atraso en sus vuelos, pero en general todas las aerolíneas generan retrasos de hasta más de cuatro horas, pero ahora con la nueva Ley se evitará todo esto.

Las agencias de viajes también son de los negocios que no han cumplido con los consumidores, por lo que se les ha sancionado por incumplimiento de contratos, “como es el caso de la empresa Corporativo Turístico Mérida, ya que cometen tremendos abusos y en ese tema vemos que se cumplan las promociones”.m