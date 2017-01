Recibe Unimayab a embajadora de Estados Unidos en México

SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Fortaleciendo los lazos académicos entre Yucatán y Estados Unidos, esta mañana la Universidad Anáhuac Mayab recibió a la Embajadora de los Estados Unidos de América en México, Roberta S. Jacobson, así como al Cónsul General y Oficial Principal de Estados Unidos en Mérida, David Micó.

El encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio del Parque Tecnológico y de Innovación, tecniA de la casa de estudios, también contó con la presencia de Miguel Pérez Gómez, Rector de la Universidad Anáhuac Mayab; Narciso Acuña González, Vicerrector Académico, y Marisol Achach Solís, Directora de Relaciones Internacionales.

En su presentación, la diplomática destacó que en los últimos años, una de las prioridades para ambos gobiernos (México y EU) son los intercambios educativos. “Para mí es algo muy personal porque dos de las universidades representadas aquí (Anáhuac Mayab y UADY) han obtenido becas del fondo del programa impulsado por el Presidente Obama, como ‘La fuerza de 100 mil en las Américas’”, indicó Roberta S. Jacobson.

Agregó que el 40% de todos los que recibieron fondos (provenientes de EU) son de México y que estos proyectos se encuentran dentro de los más de 100 nuevos convenios entre las universidades, que han sido creados en el país vecino en los últimos años.

Además dijo que “los intercambios educativos fortalecen y profundizan la relación entre nuevos países. Este tipo de entendimiento facilitan la comunicación y hacen posible los negocios, tratados y muchas transacciones clave para expandir y profundizar la relación entre nuestros países, que necesitamos más que nunca”.

Números del intercambio académico

Por su parte, Miguel Pérez indicó que el tema de los intercambios académicos es muy importante pues propicia entender otras culturas y abrir puertas, y en la Anáhuac Mayab se fomenta de una manera muy activa. Prueba de ello son los más de 100 alumnos de más de 15 países que forman parte de la comunidad académica y los más de 100 alumnos de la casa de estudios que cursan semestres en otros países, anualmente.

Al día de hoy la Universidad Anáhuac Mayab cuenta con 166 opciones de intercambio con universidades en 30 países. Tan sólo del 2001 al 2016 hubo 167 estudiantes de licenciatura de la Anáhuac Mayab realizaron un intercambio con Estados Unidos y 76 estudiantes del país vecino fueron recibidos en la Anáhuac Mayab. Por otro parte, 403 estudiantes de posgrados de la Anáhuac Mayab realizaron un intercambio a Estados Unidos de 2006 a 2016.

La Anáhuac Mayab cuenta con intercambio académico en instituciones de Florida, Massachusetts, Nueva York y Pensilvania, entre otras. Así como con prácticas profesionales a través del Disney College Program, The Washington Center for Internships and Academic Seminars y de estancias en Cetpa Mental Health & Substance Abuse Services, Seminarios de emprendimient, entre otros.

La Universidad es miembro del Conahec (Consortium for North American Higher Education Collaboration) y de la Aiccu (Association of Independent California Colleges and Universities).

En 2014, a través del programa “La Fuerza de 100,000 en las Américas”, impulsado por el Presidente Barack Obama y Enrique Peña Nieto, la Anáhuac Mayab participó con uno de los ocho proyectos seleccionados para financiar.