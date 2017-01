Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- “Cuando falleció mi esposo muchas personas me preguntaron si iba a dejar el Voluntariado y yo les preguntaba, ¿por qué?; a mí no me va a jubilar nadie más que Dios. Si mi salud empieza a fallar y no puedo seguir entonces lo pensaré, pero mientras él me tenga aquí, estoy para vivir y servir”, dijo emocionada Dora Elia Faz Martínez, mejor conocida como “Doña Yeya”, al cumplir 40 años en el Voluntariado IMSS al servicio de la derechohabiencia.

“Doña Yeya” agradeció a su familia, así como a sus compañeras que la han acompañado en diferentes lugares y momentos; ya que ella comenzó su labor en la Ciudad de México, para luego ir a León Guanajuato por el trabajo de su esposo y por último, a esta ciudad, Mérida.

En la ceremonia en donde estuvieron presentes todas las promotoras voluntarias; integrantes del Cuerpo de Gobierno del IMSS; y del Consejo Consultivo Delegacional, el delegado estatal del IMSS en Yucatán, Jorge Méndez Vales, reconoció la labor de Doña Elia: “Es un ejemplo que todos debemos seguir, ya que este esfuerzo y dedicación no sería posible si no hubiera hecho su labor con amor. El dar de sí con alegría y hacer las cosas de corazón son las que trascienden, y así como ella, sé que hay muchas personas en el instituto que día a día dan lo mejor de sí”, comentó Méndez Vales.

Las Promotoras Voluntarias realizan acciones altruistas a favor de los pacientes del Seguro Social y sus familias

Una importante invitada estaba presente en la ceremonia, Brenda Paulina Martínez Varguez, nieta de “Doña Yeya”, quien a sus 21 años recordó que desde pequeña ha acompañado a su abuelita en sus labores como promotora voluntaria.

Dijo sentirse muy orgullosa, ya que todo el amor que le ha dado a su familia lo ha transmitido tanto a sus compañeras como a cada paciente que tal vez no vuelva a ver, pero que necesita de apoyo en esos momentos tan difíciles.

Verdadero altruismo

Las Promotoras Voluntarias del Seguro Social realizan todo el año diversas acciones altruistas a favor de las y los pacientes del Seguro Social y sus familias; así como de niñas, niños, personas adultas y grupos vulnerables.

Para recaudar fondos, realizan bazares cada mes en la explanada del Hospital “Ignacio García Téllez" (T1) del IMSS; además de dos bazares en el Centro de Convenciones Siglo XXI a mediados de año y en Navidad, respectivamente.

Lo que se recauda sirve principalmente para el Albergue Santa María de Guadalupe, del cual el voluntariado es encargado. Este se ubica en la calle 19 número 272 por 36 y 38, en la colonia San Damián (a unas calles del Hospital General Regional No. 12 "Lic. Benito Juárez") y brinda hospedaje a familiares de pacientes hospitalizados.

De igual manera, dan apoyo a personas con pocos recursos como: sillas de ruedas, muletas, prótesis de mama externa (para pacientes que sufrieron de una mastectomía); así como diversos tipos de apoyo para familiares de pacientes del IMSS.