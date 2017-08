Joel González/Mérida

Mordaz, irreverente y siempre crítico, Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como Rius, no desdibujó sus convicciones y sus pensamientos de izquierda cuando pisó tierra maya en 2015 durante una charla en la 4ª edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

En aquella ocasión señaló que en el periodismo “se puede elegir que te peguen, o que te paguen, yo prefiero que me peguen”, sentenció al refrendar su compromiso con el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, por el cual, dijo, sufrió represalias y hasta secuestro.

El monero, invitado y visitante frecuente de la Filey, participó en 2015 en diferentes actividades, como la presentación de su libro autobiográfico “Rius, Mis Confusiones. Memorias Desmemoriadas”, la charla con jóvenes “Que lo cuenten…”, que compartió con su colega José Ignacio Solórzano (JIS) y la mesa de análisis de la obra de Julio Scherer.

Sobre su autobiografía dijo que compila sus vivencias con importantes personajes de la historia de México, internacional, la vida artística, cultural y política, en el que revela la forma en que vivió hechos como el movimiento del 68’ y el ataque sistemático del gobierno a la prensa.

“Uno escribe las memorias cuando está perdiendo la memoria, pero es parte de lo que vivió, es muy arriesgado hacerlo porque tengo que decir la verdad y muchas veces meto en problemas a amigos y colegas. Es un libro en el que trato de compartir a quienes he conocido, con quienes he trabajado y personajes de talla ‘extragrande’ que he podido entrevistar y entablar una amistad, como el Che Guevara. No trato de hacer literatura, sino un poco de periodismo”, explicó.

El creador de historietas trascendentales como “Los Supermachos” y “Los Agachados”, así como de miles de ilustraciones que forman parte de la herencia periodística de México, Eduardo Humberto del Río García, Rius, cerró su libreta al morir ayer a los 83 años de edad, en Tepoztlán, Morelos, pero su postura religiosa y política seguirá viva en su obra.