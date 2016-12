Israel Cárdenas/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Al menos 130 adultos mayores de 60 años de edad de Yucatán tienen la garantía de que podrán visitar a sus hijos en Estados Unidos, durante una década, ya que lograron obtener una visa con una duración de diez años en medio de las políticas controversiales de endurecimiento a la migración mexicana que ha anunciado el presidente electo, Donald Trump.

La directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Rosario Cetina Amaya, garantizó ayer que el programa migratorio de la dependencia continuará en 2017 con el objetivo de respaldar a los paisanos yucatecos radicados en el país del norte y a sus familiares que viven en esta entidad.

La funcionaria estatal reconoció el trabajo coordinado con el Consulado de Estados Unidos en Mérida que ha permitido la aplicación de programas como el denominado “Cabecitas blancas”, creado hace unos meses y por medio del cual en septiembre y diciembre 134 adultos de 60 años de edad obtuvieron una visa para visitar a sus familiares en Estados Unidos, a quienes no venían desde hace más de 20 años.

“El reencuentro de familias es algo maravilloso. En enero pasado una señora de Oxkutzcab, de nombre Paulita, nos solicitó apoyo para que le traigamos el cuerpo de su hijo, a quien no vio en los últimos 18 años, y que murió de un infarto en San Francisco. Le comenté este caso al gobernador Rolando Zapata Bello y le causó gran conmoción, me dijo que no quería ver más Paulitas aquí en Yucatán y entonces iniciamos un trabajo con el Consulado de Estados Unidos que ha sido posible gracias el programa”, dijo.

Cetina Amaya agregó que el Indemaya realizó el trámite migratorio, les dio un acompañamiento a los adultos para tramitar su pasaporte y visa, en tanto que los hijos de los beneficiarios absorbieron el costo de los pasajes para una primera estancia de dos meses en ciudades como Montana, San Francisco, Washington, Nueva York, Miami y Portland.

“Hoy a estas 134 familias les llevamos felicidad porque hemos estado con ellos, hay casos en los que señoras no veían a sus hijos desde hace 21 años. Ahora la meta es llevar a una señora a ver su hijo a San Francisco, quien tiene una condena por 40 años, esperamos que a través de una visa humanitaria la señora pueda rencontrase con su hijo a quien no ve desde hace 20 años”, dijo Cetina Amaya.