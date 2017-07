Hace muchos años aprendí a contestar la pregunta ¿O lo gozas o lo sufres? Así es, o gozas tu trabajo o sufres tu trabajo; o gozas a tu pareja o sufres a tu pareja; o gozas tu cuerpo o sufres tu cuerpo. En nuestra existencia todo es cuestión de cómo tomas las cosas que van sucediendo en tu vida. Pero lo más importante es si ¿disfrutas tu vida, o sufres tu vida?

Me llegó este párrafo y la comparto contigo: “Date permiso de disfrutar cada minuto de este día que se te ha regalado. Disfruta tu trabajo, a tu familia, a tus amigos. Disfruta del trayecto que haces del trabajo a tu casa. Disfruta del sol y de la lluvia. Recuerda que estar vivo es un privilegio”. Qué cierta es la frase ¡estar vivo es un privilegio! Estar sano y saludable es un don del cielo, y ¡qué pocos lo valoran y lo aprecian!

Tenemos que entender que no tenemos que caminar en el espacio o en el agua para experimentar un milagro. El verdadero milagro es estar despierto y receptivo en el momento actual. Transitando por la Tierra nos damos cuenta de la maravilla que es estar vivo.

Qué importante es vivir el hoy y el ahora. No le podemos dar vuelta al pasado pues no lo podemos cambiar; no hay que agobiarnos por el futuro, no sabemos si llegará. Hay que disfrutar y vivir el presente y no hay que dejarlo escapar, porque una vez que se vaya, ya nunca más volverá.

¿Vives en el amor? o ¿no te interesas en el amor? Tal vez vives en tu egoísmo y dices estar solo, pero lo que tienes no es soledad, sino exceso de egoísmo. Es vital meter al amor en nuestras vidas, y tratar de buscarlo en cada momento de nuestra vida. El amor nos transforma en seres superiores, despierta nuestra capacidad de asombro, nos da la sensibilidad de la contemplación, nos impulsa a niveles infinitos, nos da la fuerza para recorrer nuestra vida con un espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible.

Tenemos que entender que las cosas importantes de la vida no son las cosas, son los momentos, las emociones, los recuerdos y las lecciones que nos deja esta vida de tarea en nuestra superación. Tal vez la vida te está golpeando y no veas una salida a tus problemas, pero no hay que olvidar que si la vida es dura, con los bellos momentos se aprende que las lágrimas nos manchan el rostro, pero terminan limpiándonos el corazón.

Espero sepas contestar la pregunta: ¿O lo gozas o lo sufres? Porque a cada uno de nosotros nos corresponde decidir vivir como un luchador o como un cobarde, como un conquistador o como un conformista, ser excelente o ser un mediocre, ser una persona llena de luz o permanecer por siempre en la oscuridad. Mi querido amigo: sé feliz a tu manera, porque la felicidad no es lo que te dicen los demás, sino ¡lo que a ti te hace ser feliz! ¿O lo gozas o lo sufres?