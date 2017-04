William Sierra/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Llámele falta de concentración, bateo oportuno, desesperación, en fin, eso y mucho más les sucedió anoche a Leones de Yucatán: cayó ante Sultanes de Monterrey, con pizarra de 7-6, en el parque Kukulcán.

El triunfo fue para Ángel Castro, primero de seis serpentineros, con salvamento de Judy Josh, quien golpeó a Ronnier Mustelier al cerrar la novena, pero luego dominó a Jesús Valdez, quien al primer envío sacó un elevado de faul al receptor. Ponche a Esteban Quiroz y rodado a segunda de Iván Araujo finiquitó el duelo.

Las fieras tuvieron un arranque esperanzador pero todo quedó en suspiros.

El derrotado Juan Salvador Delgadillo (2-1) tuvo un buen arranque, se le veía seguro, controlado. Sin embargo, en la cuarta le encontraron la pelota y le cayeron a palos admitiendo cinco anotaciones.

Sintomático es para Leones que José Juan Aguilar no pasa por buen momento: no terminó el juego. Después de tomar turno en el primer episodio, en el que disparó sencillo y con él puso fin a una prolongada sequía ofensiva, -apenas batea para .262-, en la segunda entrada ya no salió a jugar, pues su turno lo tomó Robi Estrada, lo que motivó una serie de movimientos a la defensiva.

En cambio, Ronnier Mustelier dejó la pradera izquierda para irse a la izquierda demostrando su versatilidad -anteanoche jugó en la primera- y Estrada se fue a defender el bosque izquierdo.