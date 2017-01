SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- La salud es el mejor regalo que cualquier persona puede recibir y en el caso de los niños se vuelve un deber procurar su bienestar, de modo que los niños y sus familias no pueden estar solos en su lucha contra enfermedades como el cáncer.

El legislador yucateco Francisco Torres Rivas continúa este año impulsando la iniciativa que busca una alianza nacional para lograr que se atienda a todos los niños con cáncer en forma integral y al ciento por ciento.

La lucha de Torres Rivas en la Cámara de Diputados ha rendido frutos y los legisladores de diferentes partidos anunciaron que buscarán este año un presupuesto de mil 200 millones de pesos para atender este padecimiento, se informa a través de un boletín.

Visita a niños en el Hospital O'Horán.

También emitieron un punto de acuerdo dirigido al Sector Salud para que se aboque a la atención médica integral de todos los niños con cáncer.

Mientras tanto, sabiendo la importancia de un buen estado de ánimo en los niños enfermos para su mejor recuperación, “Panchito” Torres llegó con los Tres Reyes Magos a los hospitales O’Horán y T-1 del IMSS para regalarles instantes de alegría e ilusión.

Tanto chicos como grandes recibieron en las camas del hospital la visita de los tres personajes de Oriente, que ofrecieron la tradicional rosca, juguetes y cobertores, así como también en las colonias Los Reyes, Morelos Oriente, Salvador Alvarado, Cinco Colonias, Azcorra, Santa Rosa, San José y Amalia Solórzano.

Los tres Reyes en el IMSS.

El recorrido para sábado y domingo

Mañana sábado los Reyes Magos llegarán con “Panchito” Torres a los parques de Brisas Oriente, colonia Maya y Díaz Ordaz, en tanto el domingo 8 estarán con los niños en los parques de San José Vergel 2 y Vergel 3 (conocido como “parque de las tumbas”).

Al visitar con los Reyes los hospitales O’Horán y T-1 el legislador federal subrayó la importancia de elevar el ánimo de los niños enfermos porque es un factor importante para su pronta recuperación.

“Los niños con cáncer atraviesan momentos muy difíciles y llevarles alegría e ilusión es fundamental para mejorar su salud”, destacó Torres Rivas.

Señaló asimismo que la situación nacional que afecta a la economía familiar en estos momentos hace impostergable sacar adelante este acuerdo en favor de la lucha contra el cáncer infantil.

Los Reyes en fraccionamiento Morelos Oriente.

La pequeña Bibi

Hay familias que enfrentan el cáncer sin recursos, como la niña Bibiana Segovia Pisté de dos años de edad, quien junto con su mamá Virgina Pisté Novelo se encuentran internas en el O’Horán por los tratamientos para la pequeña, a quien le fue detectada leucemia a los siete meses de edad y hace unos días sufrió broncoespasmos.

“Una de las cosas más difíciles es no tener dinero para comprarle cositas que me pide. Mi esposo y yo trabajamos porque a veces no alcanza para la comida”, relató la joven madre, originaria de Tekax.

“A la niña hay que comprarle comida especial como fruta, pañales y leche deslactosada, además de pagar los pasajes a Mérida. Yo me pongo a llorar porque a veces Bibi me pide cosas para comer pero no tengo dinero”.

Reconoció la gran labor que llevan a cabo las fundaciones “Sueños de Angel”, Amanc Peninsular y “Este Niño Lindo”, así como la agrupación Aitana de Cancún, que los apoyan con medicamentos, gastos de transporte y despensas.

Corte de Rosca de Reyes en el Hospital O'Horán.

Petición

“Por favor, ayuden a todos a los niños con cáncer porque es difícil la situación que pasamos con ellos”, imploró a la sociedad y al legislador federal, quien le platicó sobre la iniciativa que promueve en la Cámara de Diputados.

Con ello, indicó Torres Rivas, lograríamos la atención médica integral de la totalidad de la infancia que padece el cáncer y seis mil millones de pesos de recursos en general.

El cáncer es la primera causa de muerte en el país entre niños de cero a cinco años y la segunda entre cinco y 14 años de edad. Anualmente se diagnostican entre cinco y siete mil nuevos casos y mueren alrededor de dos mil menores cada año.