Jorge Moreno/ SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- En esta ocasión Enigmas presenta el caso de un policía estatal que recibió un obsequio por parte de una persona misteriosa, el cual le ha dado buena suerte.

“A principios del año pasado me tocó estar en un retén por el periférico oriente, y como parte de nuestra rutina checamos algunos vehículos. Uno de esos era una camioneta que decidimos parar porque tenía placas de otro estado.

“Cuando hicimos (el y un compañero) la revisión nos dimos cuenta que tenía muchas cosas, como si se estuviera mudando: ropa, adornos, cajas. En un momento dado, accidentalmente se cayó una bolsa en el piso de la parte trasera del vehículo y salieron lo que parecían ser varios billetes doblados de forma especial y con una telita roja.

“No pude ocultar mi curiosidad y aunque no le pregunté nada, él tranquilamente los recogió y me dijo que era 'Money Luck', es decir, amuletos de dólar ritualizados para la buena suerte.

“Yo asentí con la mirada y sin darme tiempo a decir nada sacó un par y me los regaló. Me dijo que era para que mi dinero no se vaya como el agua y para que tuviera suerte en mi trabajo. A mi compañero también le dio un par y nos dijo que estaban ritualizados, y que pusiéramos uno en nuestra cartera y el otro en nuestra casa.

"Yo no quería agarrarlos porque se podría prestar a malos entendidos pero él insistió. Dijo que nos lo daba de buena voluntad, pues tenía bastantes, que los traía de Tabasco para regalar a su familia y que en realidad traían buena suerte".

“El caso es que lo agarramos y la verdad me ha sorprendido. No sé si sea casualidad, pero desde que los empecé a usar siento que me ha rendido más el dinero y hasta he tenido más entradas con unos trabajos extras que hago en mis descansos.

“Dejé de ver un tiempo a mi compañero y cuando lo encontré de nuevo me dijo lo mismo. Que le había funcionado bastante bien, al grado que su familia también adquirió esos billetes.

Origen