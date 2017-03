Roberto Franco ilustra talento de niños dibujantes

José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Roberto Franco, ilustrador de cómics, quien diseñó a “Súper Peso”, el personaje del periódico De Peso, impartió el pasado sábado una clase de dibujo a quienes se inician en esta actividad.

Con la presencia de unos 20 participantes, en su mayoría niños y adolescentes, el también arquitecto enseñó las técnicas básicas de dibujo, no sin antes recomendar que “para ser buen dibujante también hay que leer mucho” y no minimizar la importancia de la técnica análoga.

“Nunca dejen de dibujar, tal vez al principio no les saldrán perfectos sus dibujos, pero si son perseverantes lo lograrán, y no sólo eso, podrán ser lo que quieran, abogados, médicos, profesores y por qué no, también dibujantes profesionales”, expresó.

Durante 30 minutos, dirigió a los participantes paso a paso para dibujar a “Súper Peso”. El artista firmó al final de la clase los dibujos y se tomó la foto del recuerdo con los asistentes a quienes les ofreció ampliar sus conocimientos asistiendo a los cursos que imparte su escuela ReAnima, ubicada en Loma Bonita Xcumpich (detrás del CUM).

“Tenemos materias de dibujo tradicional a mano, cómic, manga, escultura, animación en 2D y 3D, modelado en 2D y 3D, guionismo para novela gráfica y creación de personajes. Son más de diez materias diferentes, se imparten los sábados y comenzamos en abril”, explicó.

En agradecimiento a la buena respuesta de la clase, ofreció un 10 por ciento de descuento en inscripción y mensualidad a quienes mencionen que se enteraron de la promoción en el módulo de Grupo SIPSE en la Filey.

Por cierto, ayer la afluencia incrementó por la tarde a la Filey y se hizo presente en las salas donde se realizaban presentaciones de libros, entre ellos la novela de Francisco Hahgenbeck, “Un puñado de balas”, tercer título de la saga sobre el detective Sunny Pascal.

Manuel Escoffié Duarte, presentador de la obra, mencionó que las dos novelas anteriores “Trago amargo” y “El caso Tequila”, narran cómo el detective mexicoamericano trata de resolver crímenes que se presentan durante filmaciones de películas de Hollywood.