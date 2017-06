Asociaciones civiles, voluntarios a favor de una causa social

MÉRIDA, Yuc.- El programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por AMOR 100.1 FM de Grupo SIPSE, bajo la conducción de Marilis Escalante, contó este viernes con la presencia del especialista en Derechos Humanos, Democracia y Asociaciones Civiles, Cristian Rojas Rojas.

“Hace treinta o cuarenta años, hablar de asociaciones civiles era algo poco común e incluso ahora, los familiares o amigos de las personas que trabajan en estas organizaciones no saben qué significa este concepto, ya que no son un banco o una empresa ni nada relacionado. Una asociación civil es un grupo de ciudadanos mayores de edad que se constituyen para un fin determinado, hay con y sin fines de lucro, que son de las que hablaremos”, explicó Cristian Rojas.

Agregó que las asociaciones civiles sin fines de lucro son expresiones de los problemas que existen en la sociedad y que las personas que las conforman pretenden resolver.

“Comenzamos con muy buena voluntad, pero a mitad del camino nos damos cuenta que el problema nos supera y que solos no podemos, es ahí donde la asociación civil toma un papel distinto 40 años atrás. Hay personas que incluso distantes del problema, se involucran. Entonces se unen, las personas que la conforman se conmueven frente al dolor de un tercero y deciden colaborar con él. Es un acto profundamente amoroso por los demás, un acto solidario con la comunidad”, indicó.

Cristian Rojas señaló que en las asociaciones civiles existen personas que se comprometen tanto con la causa, que trabajan en eso los siete días de la semana.

“Entonces también es una fuente de trabajo, pero si le pagamos a alguien que colabora en una asociación civil, esto no quita lo no lucrativo. El acto de organizarme y de querer resolver un problema es lo no lucrativo, pero dependiendo del problema necesitamos contratar a personas que se especialicen en resolverlos, como abogados, consejeros, etcétera”, apuntó.

Sobre la finalidad de las asociaciones civiles, Rojas Rojas mencionó que algunas se dedican a la promoción, por ejemplo, para la prevención de enfermedades; otras intervienen en asuntos públicos, como transparencia y rendición de cuentas de la administración pública, y algunas prestan servicios.

“Hay muchos fines pero estos responden y varían según el lugar en donde vivimos. En el caso de Yucatán, por ejemplo, hay varias organizaciones medioambientales muy importantes no sólo para el país sino también internacionalmente”, comentó.

Marilis Escalante recordó que “Salvemos una Vida” surgió de la necesidad de atender el tema de la prevención del suicidio hace más de 20 años con su fundadora, Alis García.

Cristian Rojas dijo que en ese entonces, posiblemente no se pensaba en el suicidio como un problema. Sin embargo, un grupo de personas se dio cuenta de la realidad, se conmovió y decidió atenderlo.

“Seguramente en estos 20 años han hecho muchos esfuerzos para que vean el suicidio como un problema importante de atender y se le destinen recursos. Incluso estoy seguro que ustedes de su bolsillo destinan recursos para sus actividades sin esperar nada a cambio. Detrás de cada fin de una organización civil hay una convicción. No se está esperando algo sino que el problema sea atendido bien, con calidad y humanidad, ese es el fin de las asociaciones civiles”, detalló.

Marilis Escalante destacó que en el caso del suicidio ha podido ver que existe mucho dolor detrás de la persona que intenta quitarse la vida y en ocasiones, las personas cercanas a ella no lo ven así porque días antes parece estar alegre; sin embargo, en su interior vive con mucho dolor.

Cristian Rojas Rojas dijo que la experiencia de las asociaciones civiles en el tema al que se dedican por el tiempo que le han dedicado es muy importante.

“Esa experiencia la constituye la sociedad civil; sin embargo, en mi experiencia cuando uno recauda para una asociación civil, la gente duda sobre si haremos mal uso de los recursos. Tenemos un ambiente que nos lleva a pensar que todo aquel que quiera hacer algo sin fines de lucro no es correcto ni es bueno. Muchas organizaciones civiles para dar buenos servicios, como en el caso de las personas que tienen problemas que los pueden llevar al suicidio, necesitan terapeutas profesionales y eso cuesta dinero”, expresó.

Indicó que para poder ayudar a una asociación civil, si no es donando tiempo como voluntario, puede ser apoyando con recursos, pero lo más importante es tener la convicción que hay personas que trabajan por otros sin esperar nada a cambio.

“Una asociación civil no puede destinar recursos para dar servicios de manera gratuita todo el tiempo porque no lo soportaría, por eso necesita de estos apoyos. Ahí radica la combinación de esfuerzos, pueden ser voluntarios, donar dinero o promocionar a la organización”, explicó el experto en organizaciones de la sociedad civil.

Marilis Escalante dijo que algo muy importante es que la gente crea en las asociaciones civiles, ya que hay gente que desea ayudar a los demás.

“Puedo ayudar de muchas formas, con mi tiempo, con mi dinero que no necesita ser mucho porque con poquito se llega a formar algo”, aseguró.

Cristian Rojas dijo que es muy positivo que en Yucatán haya muchas asociaciones civiles ya que hay lugares de México en donde solo existen solo una o dos asociaciones que realizan muchas acciones, lo que les hace difícil avanzar en las problemas que pretenden resolver.

“Yucatán, comparado con Campeche y Quintana Roo, tiene muchas más asociaciones civiles. Y por ejemplo, en Estados Unidos existen alrededor de 110 mil asociaciones civiles. En México, Sedesol tiene registradas como 34 mil organizaciones y el Inegi reconoce 40 mil. Comparado con otros estados de la región, Yucatán tiene un número importante de organizaciones sin fines de lucro que pensado en todo el país es muy diferente el cómo nos relacionamos con los problemas de la comunidad. A más asociaciones civiles vivimos mejor”, puntualizó Rojas Rojas, que también es licenciado en Pedagogía.

Marilis Escalante comentó que hace falta gente que desee involucrarse en las asociaciones civiles porque existen muchos problemas sin atender, como es el caso de la violencia.