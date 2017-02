'Muchos se casan hoy por simpatía, pero no hay madurez'

José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En el programa “Salvemos una vida” correspondiente a este viernes, el doctor Roberto Díaz y Díaz abordó este viernes sobre el noviazgo en la época actual.

“Muchos definen al matrimonio como ‘la tumba del amor’ pero esto no tiene que ser así porque si el noviazgo se vivió y se entendió bien, el matrimonio no va a ser la tumba sino la plenitud del amor. Muchos matrimonios están desertando del amor hoy en día porque no se prepararon bien durante el noviazgo”, comentó.

Marilis Escalante pidió al invitado definir el concepto de noviazgo.

El doctor Roberto Díaz dijo que el noviazgo es diálogo, respeto y amor y que estos valores son los que hacen que los matrimonios duren muchos años.

“Hace algunos años di una plática sobre este tema en una escuela del norte de la ciudad y al final de la plática, una jovencita se me acercó y me dijo que mientras la esposa siga siendo la novia, el matrimonio va a durar. Entonces, ¿Qué está pasando? Los matrimonios ya no tienen la ilusión de estar juntos y divertirse en pareja”, aseveró.

Agregó que los valores son de suma importancia en el noviazgo. Por otra parte, indicó, los jóvenes confunden sexualidad con genitalidad.

“La sexualidad está en todos nosotros, en la cabeza, los pies, la forma de la voz, etcétera. Los cuatro niveles de la sexualidad son: genitalidad, afectividad, compromiso personal, en este entra la razón, la voluntad, la amistad y el amor humano y por último, la espiritualidad que es la trascendencia de esa unión, decir: te quiero no por lo que eres si por lo que soy cuando estoy contigo”, expresó.

Marilis Escalante dijo que el noviazgo actualmente se ve como “un permiso” para la genitalidad.

“Lo que pasa con los muchachos y muchos matrimonios que llegaron al altar es que confundieron tres conceptos: sentimientos, placer y amor. Muchos se casaron por sentimientos de simpatía y ternura pero no hay madurez, eso hace una unión inestable y caprichosa, sin amor”, comentó el doctor Roberto Díaz y Díaz.

Alis García dijo que el noviazgo siempre se ha visto como una ilusión y muchas personas porque están carentes de afecto, buscan un novio o novia, en vez de buscar verdaderamente la persona idónea que pueda ser “su media naranja”.

“Ha habido casos de personas que no reciben afecto de sus padres y lo único que tienen es al novio o a la novia pero cuando esa relación se rompe, pueden llegar incluso al suicidio. Nos han tocado casos así”, explicó.

Relaciones vacías y embarazos de adolescentes

Por su parte, el doctor Díaz dijo que cuando la desilusión llega al matrimonio, aun cuando aparentemente tienen todo, se sienten vacíos.

“Cuantos matrimonios no están juntos solo por el placer, con un ‘Príncipe Azul’ que termina por dejar de existir después de un tiempo. Ven el cuerpo nada más, les gusta y por eso están con la persona. El hombre ve a la mujer como objeto no como sujeto. Las jovencitas quieren sentir el amor de sus padres, estos en ocasiones son fríos, por eso buscan fuera de la casa buscando ese amor y de pronto se encuentran a un hombre que no quiere darles amor, sino utilizarlas. Por eso luego hay casos de embarazos en adolescentes. Es importante que como padres tomemos conciencia de esto y le demostremos nuestro amor a nuestras hijas”, comentó.

El invitado al programa dijo el amor implica un compromiso personal de buscar el bien de la persona amada, comprometerse con la razón, usar la inteligencia y la voluntad.

“Por otro lado, ¿Cuántos hombres no se sienten usados? Hay quienes comentan que ‘son la tarjeta de crédito’ de su mujer. Al llegar a la casa, la esposa no les hace caso, solo le dice dónde está su comida, sin una sonrisa, un beso. Entonces, estos hombres terminan por buscarse una amante. Debemos ser capaces de cultivar, conservar y acrecentar el amor para que no se den situaciones como esta”, advirtió.

La importancia de Dios

El doctor Díaz dijo que actualmente se pregona un amor de pareja sin la presencia de Dios.

“Como dijo el Papa Francisco, hay católicos que son ateos porque no están viviendo su catolicismo, son católicos de cumplimiento, cumplen y mienten.

Entonces los muchachos ven que sus padres no son congruentes y ello así son. No tienen bases morales porque Dios no está presente en su relación”, mencionó.

Añadió que cuando una persona pierde el respeto hacia su pareja, es señal de que algo está mal en ese matrimonio. “Eso es terrible. Es un foco rojo porque comienzan a alimentar odio, rencor, ira y finalmente infidelidad”, aseveró.

El médico citó lo que denomina “Las características destructivas del noviazgo”. Una es la desesperación sexual, que se da cuando las parejas no se conciben platicando sin recurrir a las caricias físicas.

“Solo juntarse para tener sexo está muy mal. Amor que no espera, no es amor. Se pierde el respeto y la ilusión en el noviazgo. Otra característica destructiva son los celos que son inmadurez. Si van a estar celando siempre, eso es terrible. La siguiente es intentar controlar a la persona como objeto, el amor debe ser incondicional, no estar sujeto a caprichos. Finalmente, fijarse exclusivamente en las características físicas, sin fijarse en su alma, en su espíritu que son los que nunca cambian”, puntualizó.

Finalmente, el doctor Roberto Díaz dejó un consejo para los jóvenes: “Cásense no con quien maneje el mejor carro, si no con el que sepa manejar su propia vida”.