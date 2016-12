SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- En estas vacaciones de invierno 2016, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se preocupa por el bienestar de las personas, por lo que implementa diversas acciones para evitar accidentes en las vías de comunicación del territorio nacional.

La Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (Dgpmpt) cuida la vida de los viajeros con la implementación del Operativo 30 Delta, que consiste en una evaluación médica a los conductores del autotransporte federal, así como automovilistas, para verificar que estén aptos para operar en las carreteras del país, informa el Gobierno estatal.

La aplicación Traza tu Ruta con Mappir, diseñada con el fin de simplificar la llegada de los turistas a sus destinos, les permite utilizar el itinerario que más les convenga de manera segura y anticipada, permitiendo el cálculo de distancias, kilometraje, costos y combustible.

Puede encontrarla en el portal de internet http://www.gob.mx/sct También la puede consultar en la página de Caminos y Puentes Federales (Capufe): http://www.capufe.gob.mx.

Por aire y mar

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por su parte, se coordina con la Comandancia General del Aeropuerto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Policía Federal y con las autoridades locales, manteniéndose alerta en las salas de espera, pasillos de llegada y salida, y en las vialidades aledañas.

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante trabaja de manera conjunta con las 103 Capitanías de Puerto para brindar información, vigilancia y auxilio a todos los vacacionistas nacionales, extranjeros y prestadores de servicios en diferentes playas del territorio nacional.

Descuentos

Por otro lado, los maestros y estudiantes son parte de los beneficiados en este proceso, ya que se les otorga descuentos del 25 y 50 por ciento, respectivamente, en el autotransporte federal y en servicios ferroviarios de pasajeros para los vacacionistas que emprenden su viaje a través de estos medios.

Finalmente, algunas de las recomendaciones que le hace llegar la SCT en este periodo de asueto, son: no utilizar el teléfono mientras conduce su vehículo, no ingerir bebidas alcohólicas, abrocharse el cinturón de seguridad, no manejar cansado y respetar las señales de tránsito.