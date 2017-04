SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- El titular de la secretaría de Administración y Finanzas (SAF), Alfredo Dájer Abimerhi, exhortó a la ciudadanía y funcionarios interesados en tramitar recursos gubernamentales, a hacerlo directamente en las oficinas de las dependencias y no a través de las redes sociales, que sólo son para informar.

El funcionario aseveró que por tercera ocasión se detectó un perfil falso a su nombre en Facebook, por lo que procedió a interponer la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Dájer Abimerhi recordó que no está registrado en ninguna plataforma digital en Internet, por lo que solicitó a la población no caer en engaños, ni realizar algún tipo de depósito bancario, ya que los programas gubernamentales no operan bajo ese esquema.

Por último, detalló que los planes que brindan recursos económicos, fondos o créditos son públicos, con reglas claras de operación ya establecidas y anunciadas de forma continua en el Diario Oficial del Estado.