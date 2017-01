Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La temporada invernal es una época del año que María del Rocío Herrera Carrillo, de 81 años de edad, disfruta pero de no abrigarse bien puede afectar a su salud, ya que padece de artritis.

La mujer recibió por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) su cobertor del Programa Bienestar Invernal.

La beneficiaria expresó que este apoyo representa la posibilidad de evitarse el dolor intenso que le puede generar su enfermedad si no está bien cubierta a la hora de dormir.

“Soy una mujer sola, ahora vivo con mi sobrino y este cobertor que nos entregan me protegerá del frío; este clima que me gusta porque no padecemos de calor, pero con mi artritis necesito estar abrigada”, refirió.

De visita en el local de la Fundación “La Felicidad Comienza, A.C”, donde ofrece atención médica, actividades recreativas, alimentación y otros apoyos de manera gratuita a personas de la tercera edad como doña Rocío, el titular de Sedesol, Mauricio Sahuí Rivero, reiteró el compromiso de mejorar la calidad de vida de la gente que más necesidades tiene en el Estado.

“Es un apoyo modesto pero que permite a las abuelitas, abuelitos o personas con alguna discapacidad prevenir enfermedades y tener un apoyo en su economía”, puntualizó Sahuí Rivero.

Las instalaciones de la asociación, presidida por Roberto Rafael Pinto Ontiveros, se ubican en la calle 78 No. 473-C por 55 del Centro Histórico.

Pinto Ontiveros señaló que la importancia de ayudar al prójimo radica en hacerlos felices y ese es el objetivo de esta institución que atiende a personas a partir de los 60 años de edad.

“Estamos muy contentos de que las autoridades nos visiten, traigan apoyos, conozcan más de cerca esta labor y que tengan el compromiso para que juntos podamos hacer felices a más personas adultas mayores, que son un sector frágil de la sociedad”, manifestó.

