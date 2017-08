Sustituyen a los “chakás” talados de la avenida Líbano

Redacción/Milenio

YUCATÁN.- El alcalde Mauricio Vila Dosal encabezó en días pasados la reforestación de un tramo de la avenida Líbano, donde plantó 16 árboles de maculís que, sustituirán a los “chakás” talados por un desconocido en julio pasado en un tramo del camellón, que va de la calle 20, entre 1-C de la colonia México Norte hasta la 23 de la Emiliano Zapata Norte.

En compañía de Luis Jorge Montalvo Duarte, director de Servicios Públicos Municipales, y Sayda Rodríguez Gómez, titular de la Unidad de Desarrollo Sustentable, el presidente municipal verificó la plantación de los nuevos árboles y la disposición de los “chakás” a los viveros municipales.

También te puede interesar: Construirán 50 mil techos, cuartos, baños y muros

Sayda Rodríguez informó que el maculís puede alcanzar hasta 12 metros de altura, produciendo flores de color rosa o morado y vainas de 10 a 15 centímetros de largo, ligeramente retorcidos. Se trata de una especie de la región cuyas raíces no dañan el pavimento y que no requiere cuidados especiales más que vigilar su crecimiento adecuado y que sus ramas no estorben el tránsito de vehículos.

Como se recordará, el Ayuntamiento de Mérida interpuso una denuncia ante la Agencia 35 del Ministerio Público por la tala de los 16 chakás.

Asimismo, la Unidad de Desarrollo Sustentable puso en marcha el “Punto Verde Móvil” y la colocación de cinco módulos de reciclaje fijos en el Centro Histórico.

El Punto Verde Móvil es una unidad de recuperación de residuos reciclables, como envases de aluminio, PET, polietileno, envolturas, vidrio y papel o cartón, el cual se ubicará en varios sitios de la ciudad y también en eventos de concentración masiva como la Biciruta; el mercado Slow Food y la tienda ecológica Yaaxtal. También se llevará a colonias y fraccionamientos que así lo requieran.

La dependencia también puso en funcionamiento módulos de reciclaje en el Centro Histórico, como el Parque Hidalgo, Parque de la Mejorada, Palacio Municipal, Pasaje de la Revolución y en el mercado de Santa Ana, los cuales cuentan con cuatro divisiones para separar residuos como el papel, cartón, plástico y aluminio.

Rodríguez Gómez destacó que Mérida se posiciona por ser pionera en el manejo de los residuos sólidos urbanos y por contar con un relleno sanitario que es ejemplo a nivel nacional. Destacó que por instrucciones del alcalde Mauricio Vila se reforzarán las acciones para el cuidado del medio ambiente.