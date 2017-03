Talento local en La Mole Comic Con

Tras celebrar su 20 aniversario a fines del año pasado, La Mole Comic Con(el encuentro más importante sobre cómics, fantasía y cultura pop en México), regresa la CDMX con nuevos invitados para la primera edición de 2017, que comenzó ayer y termina mañana domingoen el World Trade Center, por si a alguien le quedaba duda de que el cómic es cultura y un medio que mueve masas en un negocio multimillonario a nivel global.

Si me perdonan la digresión, debo confesar que aunque la historieta y su mercado no es cosa de niños, uno tampoco es un mozuelo con tanto aguante como antaño, pues mientras escribo estas líneas me encuentro tirado en la alfombra, ya que tanto tiempo de pie haciendo fila comienza a hacer mella en las piernas; que no se diga entonces que uno no arriesga el físico en estos eventos más propios de veinteañeros…

Mucho gusto me da ver en el cartel la presencia de Sergio Neri, dibujante e ilustrador avecindado en Yucatán, creador de la ya famosa serie animada “La gruta del alux” y del web cómic “La tuya en vinagre”, quien apenas hace unos días estuvo en la Filey presentando su más reciente publicación “El lobasutra”.

Como invitados internacionales la convención trajo a Kevin Eastman, cocreador de Las Tortugas Ninja; la superestrella Adam Hughes, quien ha dejado huella por su habilidad para dibujar a las mujeres más bellas del cómic, y a Fabian Nicieza, cocreador del mercenario Deadpool. Asimismo, también estarán Greg Capullo, famoso dibujante de Batman y Spawn; el legendario Erik Larsen, considerado uno de los artistas más importantes que hayan dibujado a Spiderman y creador de Savage Dragon; J.M. De Matteis, afamado escritor del cómic Justice League, y la multipremiada colorista Laura Martin (Planetary).

El talento mexicano no podía faltar: el novelista y dibujante Bernardo Fernández, BEF; Oscar Bazaldúa y Paco Medina, artistas que trabajan para DC y Marvel Comics, respectivamente. Pero no todo es frivolidad: La Mole apoya una causa benéfica por medio de la impresión de una revista conmemorativa, que es intercambiada por un donativo a Make-A-Wish México, organización dedicada a cumplir deseos a niños que tienen una enfermedad que pone en riesgo su vida, para enriquecer la experiencia humana con esperanza, fortaleza y alegría. Dicho lo anterior es hora de ponerse en pie y continuar celebrando al noveno arte, ¡Excélsior!