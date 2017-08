Cada mes retiran 3 mil tanques de gas por representar 'un riesgo'

Patricia Itzá/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Cada mes, unos tres mil cilindros de gas que circulan en las calles del estado son eliminados en Yucatán por presentar riesgos.

El titular de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado, Aarón Palomo Euán, explicó que periódicamente revisan los cilindros de gas y las pipas que trasladan gas LP, verificando la buena manipulación y el estado de las válvulas.

“Hasta el momento no se ha tenido registro de un accidente de consideración. Los tanques que se encuentran en mal estado o no cumplen con las características y especificaciones o tenemos alguna duda sobre su estado, se sacan de servicio para darles el mantenimiento, posteriormente se hace otra prueba y si la pasan vuelven a entrar al mercado, si no, se retiran de nuevo hasta probar sus optimas condiciones”, explicó.

Negó que las empresas cuenten con tanques rotos o con fugas, y dijo que esa situación se da principalmente entre los usuarios que reportan los tanques en mal estado, llamadas que no son tan elevadas, debido a que primero contactan a la empresa para el reemplazo del cilindro, y la mayoría de veces son cambiados sin problema.