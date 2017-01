Estimados Martillos.

Entiendan que por lo que se están manifestando es por defender a sus patrones que viven a expensas de ustedes sin darles prestaciones sociales, sin pagar impuestos y sin hacer nada abusando de una propuesta que fue buena de inicio (el dar un concesión de placa) para tener mas de una (que en teoría esta prohibido) para hacerse millonarios.

Uber no es transporte publico. Es servicio de renta de auto con chofer. Por eso no paga derechos, no necesita placas de transporte publico y a diferencia de sus jefes, SI PAGAN IMPUESTOS.

Mejor pregunten a sus jefes y lideres que hacen con el dinero de sus cuotas o que ellos les bajen su tarifa por turno. Porque ellos no dejan de ganar. Ustedes si.